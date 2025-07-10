10.07.2025 11:52 Рита Парфенова

У трьох громадах Харківщини 10 липня проводять підривні роботи з розмінування

У четвер, 10 липня, поблизу населених пунктів Заводи, Андріївка та Петропілля на Харківщині тривають роботи з розмінування. Упродовж дня можливі звуки вибухів.

У четвер, 10 липня, на території Ізюмського району Харківської області тривають заплановані заходи з розмінування. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У період з 12:00 до 13:00 фахівці проводитимуть підривні роботи поблизу населених пунктів Заводи, Андріївка та Петропілля.

Як повідомляється, в цей час можливі гучні звуки вибухів — це контрольоване знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Мешканців просять зберігати спокій і не наближатися до місць проведення робіт.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що впродовж доби російські війська обстріляли щонайменше 11 населених пунктів Харківської області.