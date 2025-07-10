    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У трьох громадах Харківщини 10 липня проводять підривні роботи з розмінування
10.07.2025  11:52   Рита Парфенова

У трьох громадах Харківщини 10 липня проводять підривні роботи з розмінування

У четвер, 10 липня, поблизу населених пунктів Заводи, Андріївка та Петропілля на Харківщині тривають роботи з розмінування. Упродовж дня можливі звуки вибухів.

На Харківщині фахівці з розмінування проводять підриви боєприпасів поблизу Заводів, Андріївки та Петропілля на Харківщині. У період з 12:00 до 13:00 можливі вибухи.

У четвер, 10 липня, на території Ізюмського району Харківської області тривають заплановані заходи з розмінування. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У період з 12:00 до 13:00 фахівці проводитимуть підривні роботи поблизу населених пунктів Заводи, Андріївка та Петропілля.

Як повідомляється, в цей час можливі гучні звуки вибухів — це контрольоване знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Мешканців просять зберігати спокій і не наближатися до місць проведення робіт.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що впродовж доби російські війська обстріляли щонайменше 11 населених пунктів Харківської області.

Тэги:  розмінування, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.06 Надзвичайні події У передмісті Харкова проводять підривні роботи – можливі звуки вибухів 15.06 Надзвичайні події На Харківщині поблизу села Лебʼяже знищуватимуть вибухонебезпечні предмети 11.06 Надзвичайні події На Харківщині російський дрон атакував саперів ДСНС під час розмінування: один загиблий, двоє поранених
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 