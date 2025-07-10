У трьох громадах Харківщини 10 липня проводять підривні роботи з розмінування

У четвер, 10 липня, поблизу населених пунктів Заводи, Андріївка та Петропілля на Харківщині тривають роботи з розмінування. Упродовж дня можливі звуки вибухів.
У четвер, 10 липня, на території Ізюмського району Харківської області тривають заплановані заходи з розмінування. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
У період з 12:00 до 13:00 фахівці проводитимуть підривні роботи поблизу населених пунктів Заводи, Андріївка та Петропілля.
Як повідомляється, в цей час можливі гучні звуки вибухів — це контрольоване знешкодження вибухонебезпечних предметів.
Мешканців просять зберігати спокій і не наближатися до місць проведення робіт.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що впродовж доби російські війська обстріляли щонайменше 11 населених пунктів Харківської області.
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Цього дня варто бути активними й реалізовувати свої плани, особливо у фінансових питаннях. Головне – не перестаратися, дотримуйтесь міри в усьому, щоб уникнути проблем зі здоров’ям.
У Харкові протягом усього дня зберігатиметься ясна погода. Опадів не прогнозується.
10 липня 1878 року вперше футбольний арбітр використав свисток.
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