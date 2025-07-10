10.07.2025 12:46 Рита Парфенова

У трьох районах Харківщини триває ліквідація масштабних лісових пожеж (фото)

ДСНС спільно з лісгоспами та місцевими пожежними командами продовжують гасіння трьох лісових пожеж в Ізюмському та Берестинському районах. Загальна площа займання перевищує 125 га.

Станом на 12:00 10 липня на Харківщині тривають роботи з ліквідації трьох масштабних лісових пожеж. До гасіння залучено рятувальників ДСНС, вогнеборців місцевих пожежних команд та працівників лісового господарства, передає РЕДПОСТ.

У Борівському лісництві поблизу села Підлиман Ізюмського району горить лісова підстилка на площі понад 62 га. Для боротьби з вогнем задіяно 79 рятувальників, 18 одиниць техніки ДСНС, 2 пожежні модулі, 3 одиниці техніки та 10 працівників лісгоспу.

У Петрівському лісництві поблизу села Рудневе Ізюмського району горить хвойна підстилка на площі 30 га. Пожежу гасять 44 рятувальники, 10 одиниць техніки ДСНС, а також 7 працівників і 2 одиниці техніки лісгоспу.

У Старовірівському лісництві поблизу села Миколаївка Берестинського району палає ліс на площі 15 га та чагарники на площі 20 га. На місці працюють 30 рятувальників, 7 одиниць техніки ДСНС, 3 працівники та 3 одиниці техніки лісового господарства.

Роботи з локалізації пожеж тривають. Підрозділи діють у складних погодних умовах та на значних площах займання.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу рятувальники Харківщини загасили 55 пожеж у природних екосистемах на площі понад 50 гектарів, серед яких масштабні лісові пожежі в Ізюмському та Берестинському районах.