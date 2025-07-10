10.07.2025 12:59 Рита Парфенова

Двоє харків’ян здобули медалі на змаганнях з воркауту Ingravity Workout Cup 2025

У Харкові відбулися змагання Ingravity Workout Cup 2025. Студенти Харківської гуманітарно-педагогічної академії Дмитро Завгородній та Артем Покусай вибороли "срібло" та "бронзу".

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv Sport City.

6 липня в Харкові пройшли всеукраїнські змагання з воркауту Ingravity Workout Cup 2025, які зібрали спортсменів із різних міст України.

Представники Харківської гуманітарно-педагогічної академії — студенти другого курсу спеціальності «Фізична культура» — показали високі результати.

Дмитро Завгородній здобув друге місце, а Артем Покусай став бронзовим призером змагань.

Організатори відзначили високу конкуренцію та підготовку учасників, а також наголосили на важливості підтримки молодіжного спорту навіть під час війни.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Раніше РЕДПОСТ писав, що юніорки з Харківщини стали найсильнішими в командному заліку на чемпіонаті України з велоспорту на шосе, що проходив у Білій Церкві.