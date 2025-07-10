    
Главная Новини Харкова Спорт Двоє харків’ян здобули медалі на змаганнях з воркауту Ingravity Workout Cup 2025
10.07.2025  12:59   Рита Парфенова

Двоє харків’ян здобули медалі на змаганнях з воркауту Ingravity Workout Cup 2025

У Харкові відбулися змагання Ingravity Workout Cup 2025. Студенти Харківської гуманітарно-педагогічної академії Дмитро Завгородній та Артем Покусай вибороли "срібло" та "бронзу".

Дмитро Завгородній та Артем Покусай

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv Sport City.
 
6 липня в Харкові пройшли всеукраїнські змагання з воркауту Ingravity Workout Cup 2025, які зібрали спортсменів із різних міст України.
 
Представники Харківської гуманітарно-педагогічної академії — студенти другого курсу спеціальності «Фізична культура» — показали високі результати.
 
Дмитро Завгородній здобув друге місце, а Артем Покусай став бронзовим призером змагань.
 
Організатори відзначили високу конкуренцію та підготовку учасників, а також наголосили на важливості підтримки молодіжного спорту навіть під час війни.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що юніорки з Харківщини стали найсильнішими в командному заліку на чемпіонаті України з велоспорту на шосе, що проходив у Білій Церкві.
Тэги:  спорт, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.07 Спорт Харківські спортсменки перемогли в командному заліку на юніорському ЧУ з велоспорту 08.07 Спорт Харківський спортсмен здобув титул на міжнародному тенісному турнірі 01.07 Спорт У Харкові відбувся футбольний матч на честь Олександра Горяїнова
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 