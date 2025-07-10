Двоє харків’ян здобули медалі на змаганнях з воркауту Ingravity Workout Cup 2025

У Харкові відбулися змагання Ingravity Workout Cup 2025. Студенти Харківської гуманітарно-педагогічної академії Дмитро Завгородній та Артем Покусай вибороли "срібло" та "бронзу".
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Цього дня варто бути активними й реалізовувати свої плани, особливо у фінансових питаннях. Головне – не перестаратися, дотримуйтесь міри в усьому, щоб уникнути проблем зі здоров’ям.
У Харкові протягом усього дня зберігатиметься ясна погода. Опадів не прогнозується.
10 липня 1878 року вперше футбольний арбітр використав свисток.
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