16.10.2025  21:56   Дмитро Колонєй

Окупанти вбили мешканку Харківщини

Правоохоронці зафіксували наслідки російських атак по Харківщині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, окупанти завдали низку ударів по Харківщині
 
  • 16 жовтня 2205 року орієнтовно о 16:50 окупаційна армія взавдала авіаційного удару по селу Сковородинівка Золочівської ОТГ Богодухівського району. Пошкоджено приміщення сільськогосподарських підприємств, транспортні засоби, житлові будинки, господарські споруди.
  • Близько 10:20 ударний безпілотник, попередньо типу «Молнія», влучив у Лозовенківське водосховище.
  • Вранці 16 жовтня 2025 року росіяни ракетами та БпЛА (за попередніми даними типу «Герань-2») по атакували обʼєкти енергетичної та газової інфраструктури регіону. Поранені четверо чоловіків — працівників підприємств, які потрапили під удари: двоє в Ізюмському районі, ще двоє — у Богодухівському.
  • 15 жовтня 2025 року  внаслідок ворожого артилерійського обстрілу села Новоосинове Купʼянського району загинула 58-річна жінка.
  • Увечері 15 жовтня війська країни-агресорки завдали удару по м. Купʼянськ: поранено 75-річну жінку.
 
