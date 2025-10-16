16.10.2025 21:56 Дмитро Колонєй
Окупанти вбили мешканку Харківщини
Правоохоронці зафіксували наслідки російських атак по Харківщині.
, окупанти завдали низку ударів по Харківщині
16 жовтня 2205 року орієнтовно о 16:50 окупаційна армія взавдала авіаційного удару по селу Сковородинівка Золочівської ОТГ Богодухівського району. Пошкоджено приміщення сільськогосподарських підприємств, транспортні засоби, житлові будинки, господарські споруди.
Близько 10:20 ударний безпілотник, попередньо типу «Молнія», влучив у Лозовенківське водосховище.
Вранці 16 жовтня 2025 року росіяни ракетами та БпЛА (за попередніми даними типу «Герань-2») по атакували обʼєкти енергетичної та газової інфраструктури регіону. Поранені четверо чоловіків — працівників підприємств, які потрапили під удари: двоє в Ізюмському районі, ще двоє — у Богодухівському.
15 жовтня 2025 року внаслідок ворожого артилерійського обстрілу села Новоосинове Купʼянського району загинула 58-річна жінка.
Увечері 15 жовтня війська країни-агресорки завдали удару по м. Купʼянськ: поранено 75-річну жінку.
