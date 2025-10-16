16.10.2025 22:12

У Харкові відкрилася виставка двох відомих мітців (фото)

16 жовтня у галереї "Біла зала" відкрилася художня виставка "Відображення".



Фото: Василь Голосний /



На виставці представлені роботи двох харківських митців - Трушкіної Наталії та Вачагана Норазяна. Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ На виставці представлені роботи двох харківських митців - Трушкіної Наталії та Вачагана Норазяна.

Вачаган Норазян - український художник, живе і працює в Харкові. Графік, живописець. Виконує композиції у стилях фантастичного реалізму та неосюрреалізму.

У 1979 році закінчив Харківський художньо-промисловий інститут; у 1981-1993 роках викладав в цьому ж інституті. З 1986 року — член Спілки художників України.

Роботи знаходяться у Харківському художньому музеї і у Харківській міській художній галереї, музеї "Зіммерлі" (США), Музеї сучасного російського мистецтва (Джерсі-Сіті), в приватних зібраннях України, Росії, США, Німеччини, Ізраїлю, Франції, Польщі, Канади, Югославії, Австрії.

Наталія Трушкіна - художниця, яка працює у жанрі декоративного мистецтва. Спеціалізація - пластилін (ілюстрації), колажні панно, ляльки, іграшки, предмети інтер'єру тощо.

Закінчила Харківське художнє училище в 1991 році, потім Харківську академію дизайну в 1996 році. Працювала дизайнером у видавництвах та дизайн-студіях.

Учасник художніх, книжкових та поліграфічних виставок, автор чотирьох книг для дітей.



Артгалерея "Біла зала" розташована на вулиці Квітки-Основ'яненко, 4/6, працює з понеділка по п’ятницю, з 13:00 до 18:00.



