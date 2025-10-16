    
16.10.2025  22:12   

У Харкові відкрилася виставка двох відомих мітців (фото)

16 жовтня у галереї "Біла зала" відкрилася художня виставка "Відображення".

Харків, виставка
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

На виставці представлені роботи двох харківських митців - Трушкіної Наталії та Вачагана Норазяна.
 
Вачаган Норазян - український художник, живе і працює в Харкові.  Графік, живописець. Виконує композиції у стилях фантастичного реалізму та неосюрреалізму. 
 
У 1979 році закінчив Харківський художньо-промисловий інститут; у 1981-1993 роках викладав в цьому ж інституті. З 1986 року — член Спілки художників України.
 
Роботи знаходяться у Харківському художньому музеї і у Харківській міській художній галереї, музеї "Зіммерлі" (США), Музеї сучасного російського мистецтва (Джерсі-Сіті), в приватних зібраннях України, Росії, США, Німеччини, Ізраїлю, Франції, Польщі, Канади, Югославії, Австрії.
 
Наталія Трушкіна - художниця, яка працює у жанрі декоративного мистецтва. Спеціалізація - пластилін (ілюстрації), колажні панно, ляльки, іграшки, предмети інтер'єру тощо.
 
Закінчила Харківське художнє училище в 1991 році, потім Харківську академію дизайну в 1996 році. Працювала дизайнером у видавництвах та дизайн-студіях.
 
Учасник художніх, книжкових та поліграфічних виставок, автор чотирьох книг для дітей.

Артгалерея "Біла зала" розташована на вулиці Квітки-Основ'яненко, 4/6, працює з понеділка по п’ятницю, з 13:00 до 18:00.


Фотогалерея

