Прогноз погоди у Харкові на 17 жовтня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою, опадів не очікується.
17 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вранці слабкий туман.
Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря вдень 11 – 13° тепла.
