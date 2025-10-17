    
17.10.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 17 жовтня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою, опадів не очікується.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

17 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вранці слабкий туман.

Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вдень 11 – 13° тепла.

Народні прикмети

  • якщо вранці стоїть туман зима буде теплою;
  • вітер змінив напрямок узимку варто чекати на мінливу погоду;
  • сильний східний або північний вітер віщує ранні морози;
  • лелеки вже відлетіли попереду рання зима;
  • листя ще тримається на деревах зима затримається;
  • якщо сьогодні дощить весна прийде пізно.
прогноз погоди, погода, харків
