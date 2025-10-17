17.10.2025 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 17 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Сьогодні ваша рішучість може призвести до конфліктів, тому дійте обережно. Це вдалий день для прийняття важливих рішень, але не для співпраці.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овну найкраще вдасться будувати повітряні замки – вони відрізнятимуться ґрунтовністю і навіть, можливо, колись будуть побудовані на землі. День наділяє Овна потужною фантазією, завдяки чому креативні ідеї, проекти та плани здатні сипатися з нього один за одним. Безумовно, згодом якісь із цих ідей відсіються, проте Овну варто прислухатися навіть до найфантастичніших і найнеймовірніших із них.

Телець (21 квітня – 21 травня)

В Овні може пробудитися критик. Причому його зауваження будуть більше спрямовані на інших, ніж на себе. Овну здаватиметься, що його поради допоможуть іншим виправитися, проте насправді це може викликати обурення. Зірки радять добре подумати, чи варто витрачати сили на критику, яка навряд чи принесе бажаний результат.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Для Близнюків настає новий етап! Не варто цього боятися, навпаки, день подарує їм нові можливості та перспективи. Обставини загалом складаються вдало Близнюків, і хоча найближчим часом можливі неминучі хвилювання і труднощі перехідного періоду, зірки запевняють: усе буде добре. Близнюки зуміють як зберегти свої позиції, а й у якихось справах просунуться далеко вперед.

Рак (22 червня – 23 липня)

За що б Рак не взявся, зірки не радять йому поспішати – є ризик ухвалити необдумане рішення. День схилятиме його до поспішних, скоростиглих кроків! Раку може здатися, що зволікання смерті подібне, і якщо він піддасться цьому пориву, то ризикує наламати дров. Щоб не зробити помилок (а такі помилки можуть коштувати дорого), Раку слід тримати себе в руках. Йому краще взагалі нічого не робити, ніж потім докоряти собі за непродумані кроки.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев пурхатиме як метелик і жалитиме як бджола! Перше відноситься до його безпосередніх справ та обов'язків, а друге – до конкурентів, яким краще не ставати у нього на шляху. Недоброзичливцям Лева можна лише поспівчувати: будь-які спроби поставити йому палиці в колеса здатні обернутися тим, що Лев перетворить ціпок на палицю відплати, спритно використавши її проти своїх ворогів.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Зірки радять Діві в будь-яких справах не йти за кимось, а йти своїм власним курсом. Безумовно, це нелегко, проте день схиляє Діву до самостійності, пошуку своєї дороги у житті та свого неповторного «Я». Це зовсім не означає, що Діва повинна протиставляти себе оточуючим, але якщо вона хоче багато чого домогтися, то повинна шукати свій власний шлях і не бути, як усі.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

У будь-яких справах Терезам буде важко відрізнити важливе від неважливого. Вони можуть надавати підвищеного значення другорядним питанням і водночас геть забувати про свої основні обов'язки. Більшу частину дня Терези присвятять тим справам, які просто першими потрапили їм на очі або чимось їх зацікавили. Втім, якщо Терези не мають термінової роботи, яка постраждає від такої неорганізованості, день обіцяє пройти продуктивно: адже те, за що вони таки візьмуться, вони зроблять ретельно, «від і до».

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Зірки закликають Скорпіона замислитись над тим, як підвищити свою планку. Навіть якщо його більш-менш влаштовує місце під сонцем, яке він займає, це не привід, щоб зупинятися. Треба йти вперед! Відмінний день для того, щоб замислитися над тим, які конкретні кроки Скорпіон може зробити, щоб піднятися хоча б на сходинку вгору кар'єрними, соціальними або іншими сходами. Поговорити із начальством? Реалізувати свій давній проект? Наважуйтеся! Не чекайте, доки замість вас це зробить хтось інший.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрільцю слід бути подвійно обережним: можливі будь-які накладки та прикрі непорозуміння у всіх сферах його життя. Особливу ж обережність слід виявляти із грошима. Зірки попереджають, що Стрілець може бути втягнутим у розгляд з фінансового питання і навіть опинитися перед необхідністю виправдовуватися! Щоб цього не сталося, йому слід вести свої фінансові відносини акуратніше, ніж зазвичай.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

У руках Козерога все горітиме (в хорошому розумінні цього слова), а дим навколо нього – стоятиме коромислом! Козеріг налаштований по-бойовому, він готовий спрямувати свої зусилля на будь-який фронт робіт! Інша справа, що ситуація, ніби на глузування, буде вимагати від нього перемикати свою увагу з одного завдання на інше. Через це діяльний Козеріг ризикує пробігати весь день практично марно. Щоб цього не сталося, зірки радять йому, незважаючи на провокації, зосередитися на чомусь одному.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Чудовий день для всіх Водоліїв, які мають відношення до бізнесу або просто не мають наміру упускати свою вигоду! Зірки надають Водолію шанс отримати прибуток навіть там, де він не очікував. Втім, це не має нічого спільного із знайденими на дорозі грошима. Водолій може розраховувати на щедрі подарунки долі лише в тому випадку, якщо до цього він вклав чимало часу та сил у якийсь проект. Нехай навіть це було давно, і Водолій вже перестав сподіватися на результат.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Вдалий день для того, щоб будувати стратегічні плани на майбутнє. Мозок Риб працюватиме чітко, а мислення – відрізнятиметься глобалізмом, тож непродуктивно було б використовувати цей день на повсякденні домашні справи. Тим більше, зірки мало схиляють Риб до рутини, натомість у питаннях вибудовування хитромудрих схем їм просто не буде рівних. Присвятивши день плануванню, Риби не пошкодують: сьогоднішні ідеї здатні вивести їх на нову висоту!