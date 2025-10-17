17.10.2025 07:30 Рита Парфенова

17 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно 17 жовтня відзначається Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів.

Свято заснувала ООН у 1992 році та закликала всі держави привернути увагу до проблеми бідності, соціальної нерівності та порушення прав людини, а також підкреслити необхідність спільних дій задля забезпечення гідного життя для кожного.

Цей день покликаний нагадати, що подолання злиднів – не лише питання економічного розвитку, а й дотримання основних людських прав. Боротися зі злиднями означає створювати умови для справедливості, соціальної рівності та поваги до гідності кожної людини.

У 2025 році головна тема відзначення – «Покласти край неналежному ставленню з боку суспільства та інституцій, забезпечивши повагу й ефективну підтримку сімей». Вона закликає зосередити увагу на найуразливіших, підтримувати родини, сприяти соціальній єдності та будувати інституції, які допомагають людям долати труднощі, а не поглиблюють їх.

17 жовтня відзначають День яскравого одягу. Як часто ми боїмося вибрати те чи того/ту, що справді до душі, аби не стати жертвою осуду? Сьогоднішнє побажання коротке - набирайтеся сили та покидайте зону комфорту, щоб, у разі потреби, здобути щастя. І нехай у вас надлишковими будуть тільки яскраві речі та емоції!

17 жовтня відзначається Всесвітній день травм, який спрямований на привернення уваги до причин та наслідків травматизму, а також на необхідність його профілактики та надання своєчасної допомоги. Цей день було започатковано у 2011 році з ініціативи Травматологічної асоціації. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, травми є однією з основних причин смерті та інвалідності у світі.

Народні традиції, заборони та прикмети

Православна церква України за новим стилем 17 жовтня вшановує пророка Осію, безсрібників Косму та Даміана Аравійських та мученика Андрія Критського. У народі цю дату називали Осіїв день і вважали її небезпечною. Наші пращури вірили, що цього дня по землі ходить нечисть і лихоманки, тому уникали далеких подорожей, особливо в гори, ліси чи покинуті місця. Казали: «Прийшов Осія – землю не сій», адже саме час завершувати всі польові роботи, даючи землі відпочити перед зимою. Чим займалися 17 жовтня Українці готувалися до холодів: утеплювали житло, лагодили господарські приміщення, рубали дрова, чистили піч. Наставав час прибирати вози до сараю й готувати сани до зими. Жінки в цей день займалися рукоділлям – вишивали, пряли, в’язали. Вважалося, що гарна господиня має вміти вишивати, адже це символ жіночої майстерності та охайності. Існував навіть обряд на приворот: дівчина вишивала на вивороті наволочки ім’я свого коханого, клала її на подушку й спала на ній – вірили, що після цього обранець неодмінно зверне увагу. Що не можна робити 17 жовтня не ходити в дикі чи занедбані місця, щоб не накликати біду;

не приймати подарунків від незнайомців і не запрошувати їх до дому;

не одружуватися й не вінчатися – день вважався невдалим для шлюбу;

не перевтомлюватися й не планувати багато справ, аби не зашкодити здоров’ю;

не митися та не стригтися – за повір’ями, це може «змити» захист від хвороб. Наші предки вірили, що спокій, домашній затишок і повага до традицій цього дня приносять добробут і мир у родину.

Також цього дня

В 1831 Майкл Фарадей зробив перше успішне випробування електричного динамо, відкривши електромагнітну індукцію.



1902 – у Детройті випущено перший автомобіль марки «Каділлак».



1911 – у Харкові народився Михайло Друян, режисер, художник, директор фільмів, патріарх радянської мультиплікації. Оператор Михайло Друян зняв понад триста мультфільмів. У тому числі «Зачарований хлопчик», «Снігова королева», «Золота антилопа», «Малюк і Карлсон», «Вінні Пух», «Блакитне цуценя», «Про бегемота, яке боялося щеплення» та «Жив-був пес». ..



1915 – народився Артур Міллер, американський драматург та прозаїк, лауреат Пулітцерівської премії за «Смерть комівояжера».



1918 – народилася Ріта Хейворт, американська актриса, яка зіграла у класичних фільмах «Дівчина з обкладинки», «Леді з Шанхаю» та «Кармен». Уроджена Маргарита Кармен Кансіно, Ріта – перша актриса-бренд, яка відмовилася від свого імені, кольору волосся та шкіри, форми носа та брів за наполяганням кінокомпанії.

1939 – у Харкові народився Костянтин Бромберг, режисер фільмів «Пригоди Електроніка» (1979 р.), «Чародії» (1982 р.).

1959 - південноафриканська компанія "Де Бірс" оголосила про те, що нею зроблено перші штучні алмази. З того часу світ періодично трясе неправдиві звістки про знахідки саме в районі ПАР «найбільших алмазів в історії».

1960 – народився Роб Маршалл, американський режисер («Мемуари гейші», «Чикаго», «Пірати Карибського моря: На дивних берегах»).

1961 – у Нью-Йоркському Музеї сучасного мистецтва було виставлено картину Анрі Матісса «Човен». Лише 3 грудня хтось звернув увагу на те, що картина висить догори ногами.

1962 – відбувся дебют The Beatles на британському телебаченні у передачі People and Places.

1967 – у Нью-Йорку публіка вперше побачила мюзикл «Волоси», який прославляє ідеали руху хіпі.

1972 – народився Емінем (справжнє ім'я Маршалл Брюс Метерс III), американський реп-виконавець та актор («8 миля»).

1989 – у Києві відкрився І Всесоюзний фестиваль анімаційних фільмів «Крок». Сьогодні він називається Міжнародний кінофестиваль КРОК – єдиний у СНД фестиваль анімаційного кіно, справедливо визнаний за світовими рейтингами одним із найкращих на планеті.

1990 – офіційна дата виникнення бази IMDb (Internet Movie Database), найбільша на планеті база даних та веб-сайт про кінематограф.

Іменини відзначають

Іменини за Новоюліанським календарем відзначають: Андрій, Антон, Дем’ян, Йосип, Кузьма, Леонтій, Олександр. Іменини за Юліанським календарем відзначають: Василь, Вероніка, Володимир, Дмитро, Микола, Михайло, Павло, Петро, ​​Степан, Тихін, Яків.

