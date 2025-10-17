17 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно 17 жовтня відзначається Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів.
Свято заснувала ООН у 1992 році та закликала всі держави привернути увагу до проблеми бідності, соціальної нерівності та порушення прав людини, а також підкреслити необхідність спільних дій задля забезпечення гідного життя для кожного.
Цей день покликаний нагадати, що подолання злиднів – не лише питання економічного розвитку, а й дотримання основних людських прав. Боротися зі злиднями означає створювати умови для справедливості, соціальної рівності та поваги до гідності кожної людини.
У 2025 році головна тема відзначення – «Покласти край неналежному ставленню з боку суспільства та інституцій, забезпечивши повагу й ефективну підтримку сімей». Вона закликає зосередити увагу на найуразливіших, підтримувати родини, сприяти соціальній єдності та будувати інституції, які допомагають людям долати труднощі, а не поглиблюють їх.
* * *
17 жовтня відзначають День яскравого одягу. Як часто ми боїмося вибрати те чи того/ту, що справді до душі, аби не стати жертвою осуду? Сьогоднішнє побажання коротке - набирайтеся сили та покидайте зону комфорту, щоб, у разі потреби, здобути щастя. І нехай у вас надлишковими будуть тільки яскраві речі та емоції!
* * *
Православна церква України за новим стилем 17 жовтня вшановує пророка Осію, безсрібників Косму та Даміана Аравійських та мученика Андрія Критського.
У народі цю дату називали Осіїв день і вважали її небезпечною. Наші пращури вірили, що цього дня по землі ходить нечисть і лихоманки, тому уникали далеких подорожей, особливо в гори, ліси чи покинуті місця. Казали: «Прийшов Осія – землю не сій», адже саме час завершувати всі польові роботи, даючи землі відпочити перед зимою.
Українці готувалися до холодів: утеплювали житло, лагодили господарські приміщення, рубали дрова, чистили піч. Наставав час прибирати вози до сараю й готувати сани до зими.
Жінки в цей день займалися рукоділлям – вишивали, пряли, в’язали. Вважалося, що гарна господиня має вміти вишивати, адже це символ жіночої майстерності та охайності.
Існував навіть обряд на приворот: дівчина вишивала на вивороті наволочки ім’я свого коханого, клала її на подушку й спала на ній – вірили, що після цього обранець неодмінно зверне увагу.
Наші предки вірили, що спокій, домашній затишок і повага до традицій цього дня приносять добробут і мир у родину.
В 1831 Майкл Фарадей зробив перше успішне випробування електричного динамо, відкривши електромагнітну індукцію.
1902 – у Детройті випущено перший автомобіль марки «Каділлак».
1911 – у Харкові народився Михайло Друян, режисер, художник, директор фільмів, патріарх радянської мультиплікації. Оператор Михайло Друян зняв понад триста мультфільмів. У тому числі «Зачарований хлопчик», «Снігова королева», «Золота антилопа», «Малюк і Карлсон», «Вінні Пух», «Блакитне цуценя», «Про бегемота, яке боялося щеплення» та «Жив-був пес». ..
1915 – народився Артур Міллер, американський драматург та прозаїк, лауреат Пулітцерівської премії за «Смерть комівояжера».
1918 – народилася Ріта Хейворт, американська актриса, яка зіграла у класичних фільмах «Дівчина з обкладинки», «Леді з Шанхаю» та «Кармен». Уроджена Маргарита Кармен Кансіно, Ріта – перша актриса-бренд, яка відмовилася від свого імені, кольору волосся та шкіри, форми носа та брів за наполяганням кінокомпанії.
Іменини за Новоюліанським календарем відзначають: Андрій, Антон, Дем’ян, Йосип, Кузьма, Леонтій, Олександр. Іменини за Юліанським календарем відзначають: Василь, Вероніка, Володимир, Дмитро, Микола, Михайло, Павло, Петро, Степан, Тихін, Яків.
Андрій, Антон, Дем’ян, Йосип, Кузьма, Леонтій, Олександр.
Сьогодні ваша рішучість може призвести до конфліктів, тому дійте обережно. Це вдалий день для прийняття важливих рішень, але не для співпраці.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою, опадів не очікується.
Щорічно 17 жовтня відзначається Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів.
влажность:
давление:
ветер: