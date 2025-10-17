17.10.2025 08:05 Віталій Хіневич

Рятувальники повідомили про пожежу, яка виникла в Харківській області через обстріл

Протягом доби з 16 по 17 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 37 оперативних виїздів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння 1 пожежі, спричиненої ворожими обстрілами в Чугуївському районі області.

Близько 17:00 російська авіація завдала удару керованими авіабомбами по агропідприємству у селі Сковородинівка Богодухівського району. Під час обстеження місця обстрілу виявлені пошкодження двох складських приміщень. На щастя, обійшлось без постраждалих та пожеж.

Протягом доби рятувальники продовжували ліквідацію наслідків комбінованої ракетно-дронової атаки, яку ворог здійснив напередодні на об’єкти критичної інфраструктури Харківщини.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 64 одиниці вибухонебезпечних предметів.

