17.10.2025  08:05   Віталій Хіневич

Рятувальники повідомили про пожежу, яка виникла в Харківській області через обстріл

Протягом доби з 16 по 17 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 37 оперативних виїздів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння 1 пожежі, спричиненої ворожими обстрілами в Чугуївському районі області.
 
Близько 17:00 російська авіація завдала удару керованими авіабомбами по агропідприємству у селі Сковородинівка Богодухівського району. Під час обстеження місця обстрілу виявлені пошкодження двох складських приміщень. На щастя, обійшлось без постраждалих та пожеж.
 
Протягом доби рятувальники продовжували ліквідацію наслідків комбінованої ракетно-дронової атаки, яку ворог здійснив напередодні на об’єкти критичної інфраструктури Харківщини.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 64 одиниці вибухонебезпечних предметів.
 
