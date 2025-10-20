20 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

20.10.2025 07:30 Рита Парфенова

20 жовтня у світі відзначають Всесвітній день статистики.

Це професійне й суспільно важливе свято було засноване Генеральною Асамблеєю ООН у 2010 році, щоб привернути увагу до значення статистики у прийнятті рішень, розвитку державної політики та управлінні суспільством.

Статистика допомагає аналізувати дані, відстежувати зміни, виявляти тенденції та прогнозувати події. Вона є основою для ефективної роботи економіки, системи охорони здоров’я, освіти, екологічної політики та інших сфер.

Тема Всесвітнього дня статистики 2025 року – «Перетворення світу за допомогою якісної статистики та даних для всіх». Цьогоріч святкування збігається з 80-річчям Організації Об’єднаних Націй і підкреслює ключову роль достовірних даних у забезпеченні глобального прогресу.

Статистика є основою діяльності ООН та важливим інструментом у вирішенні таких викликів, як збереження миру, сталий розвиток, зміна клімату та охорона здоров’я. Міжнародна статистична спільнота демонструє приклад співпраці, об’єднуючи фахівців з усього світу для створення стандартів, удосконалення методологій і підвищення точності даних.

Надійні дані – це фундамент ефективної політики, економічного планування та розвитку суспільства. Довіра до статистичних систем сприяє прозорості, а міжнародне партнерство стимулює інновації та обмін досвідом.

Сьогодні розвиток цифрових технологій робить збір, аналіз і візуалізацію даних ще ефективнішими. Це дозволяє не лише точніше оцінювати стан світу, а й приймати зважені рішення задля досягнення цілей сталого розвитку та соціальної справедливості.

* * *

Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози відзначається щорічно 20 жовтня. Як і у всьому світі, захворюваність на рак молочної залози в Україні зростає. Рак грудної залози займає одне з перших місць у структурі онкопатології жінок. Кожні 30 хвилин у країні виявляється новий випадок раку молочної залози.



І якщо хвороба в'яляється в нульовій, першій або максимум другій стадії (загалом їх п'ять), то після правильно проведеного лікування тривалість життя жінки становить понад 25 років. На жаль, саме пізнє виявлення цього захворювання є однією з головних причин того, що в Україні зростання захворюваності супроводжується високим рівнем смертності. Рак молочної залози діагностується на запущених стадіях у чверті українських пацієнток, і половина з них помирає вже протягом першого року після виявлення.



* * *



Міжнародний день авіадиспетчера встановили 20 жовтня 1961 року, коли в Амстердамі було створено Міжнародну федерацію асоціацій авіаційних диспетчерів. Це свято стало для диспетчерів усього світу можливістю вкотре наголосити на значущості своєї професії, привернути увагу громадськості до своєї роботи, заявити про свої досягнення та сформулювати плани та цілі на майбутнє.



* * *



Щороку 20 жовтня більш ніж у 70 країнах відзначається День кухаря та кулінара. Міжнародна дата була заснована у 2004 році з ініціативи Світової асоціації кулінарних спільнот. Цього дня проводяться кулінарні майстер-класи конкурси, акції, участь у яких беруть кухарі найбільших ресторанів та кафе, представники тургалузі.

Прикмети дня

За Новоюліанським календарем, на який Православна церква України перейшла 1 вересня 2023 року, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять святого великомученика Артемія. За Юліанським календарем, 20 жовтня православна церква вшановує пам’ять двох святих — Сергія та Вакха.

За новим церковним календарем 20 жовтня православні вшановують пам’ять великомученика Артемія Антіохійського. Цього святого вважають покровителем військових, тому віряни цього дня моляться за здоров’я і безпеку воїнів, які боронять рідну землю.

Наші предки вірили, що кінець жовтня – небезпечний час, коли в лісах активізуються дикі тварини, які шукають місце для зимівлі. Щоб уберегтися від звірів, селяни не ходили далеко від дому, а біля обійсть вішали дзвіночки – вважалося, що їхній дзвін відлякує вовків.

Традиційно цього дня продовжували підготовку до зими: ремонтували оселі, зміцнювали паркани, утеплювали хати й хліви. Господині займалися консервацією – солили огірки та квасили капусту у великих дерев’яних бочках. Огірки, за звичаєм, опускали у водойму, де вони зберігалися до весни.

У народі вірили, що саме 20 жовтня закінчується бабине літо, тож час діставати сани й прибирати вози. У хатах розпалювали піч і запалювали скіпку – дні ставали коротшими, а вечори довшими.

Сьогодні особливо важливо стежити за своїми словами – вони мають велику силу. Не можна ображати близьких, нагадувати про старі сварки чи принижувати інших. Усе сказане цього дня може мати тривалі наслідки.

Також не варто лінуватися, відкладати важливі справи або порушувати обіцянки – це принесе неприємності в майбутньому. Заборонено ходити в дикі місця, адже можна натрапити на агресивних тварин.

У свято 20 жовтня не рекомендується носити старий або брудний одяг, надмірно веселитися, думати про погане чи планувати весілля – такі дії вважаються невдалими.

Також цього дня

У 1854 році народився Артюр Рембо, французький поет, один із основоположників символізму («П'яний корабель», «Крізь пекло», «Осяяння»).



1868 – у Києві створено перший в Україні приватний комерційний банк.

1883 – у Харкові народився Яків Степовий (справжнє прізвище – Якименко) – український композитор, публіцист. Є автором романсів на вірші Шевченка, Франка, Лесі Українки, Тичини, Рильського та інших.

1891 – народився Джеймс Чедвік, англійський фізик-експериментатор, який відкрив нейтрон (1932), лауреат Нобелівської премії 1935 року.

Іменини відзначають

Іменини за Новоюліанським календарем відзначають: Аріна, Артем, Герман, Іван, Ірина, Леонід, Михайло, Микола, Олександр, Павло, Петро, Ян. Іменини за Юліанським календарем відзначають: Дем’ян, Йосип, Леонтій, Марк, Микола, Пелагея, Сергій, Юліан.

1894 – бактеріологічна станція Харківського Медичного Товариства розпочинає виробництво антидифтерійної сироватки. «Потім, у міру розвитку вчення про серотерапію та імунітет при інфекційних хворобах, ця сторона діяльності безперервно розширювалася, і помалу утворилося особливе відділення бактеріологічної станції – Інститут з виготовлення лікувальних сироваток та вакцин…»1924 – у Харкові відкрито першу в Україні радіостанцію.1935 – у Харкові народився Єремей Парнов, письменник-фантаст, публіцист, кінодраматург. Найбільшу популярність Парнову принесла трилогія про інспектора Люсіна, до якої увійшли романи «Ларець Марії Медічі» (1972), «Третє око Шиви» (1975), «Олександрійська гема» (1991, скорочений варіант під назвою «Мальтійський жезл»).1953 – У США побачила світ антиутопія Рея Бредбері «451 градус за Фаренгейтом».1956 – народився Денні Бойл, британський режисер («На голці», «Мільйонер із нетрів», «127 годин», «Неглибока могила», «28 днів по тому»).1958 – народився Вігго Мортенсен, датсько-американський актор («Володаря кілець», «Ідальго», «Зелена книга»).1959 – відбувся перший політ турбогвинтового літака для авіаліній малої протяжності Ан-24.1967 – на півночі штату Каліфорнія (США) знято на відеоплівку гігантська снігова людина.1968 – на Олімпійських іграх у Мехіко перемогу у стрибках у висоту з результатом 2 м 24 см отримав американець Дік Фосберрі, який вигадав оригінальний спосіб подолання планки – спиною до неї. Новий стиль швидко завоював популярність у всьому світі.1973 – королева Великобританії Єлизавета II відкрила будівлю Сіднейської опери, визнану однією з найкрасивіших будівель у світі. У цьому будинку висить найбільша у світі театральна завіса і встановлений найбільший механічний орган світу з 10 тисяч 500 труб.1994 – пасажирський швидкісний поїзд здійснив перший рейс у тунелі, прокладеному під Ла-Маншем: Лондон-Париж-Лондон.2002 – вийшов перший випуск популярної британської передачі Top Gear.

