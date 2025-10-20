20.10.2025 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 20 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

День обіцяє бути насиченим подіями та новими можливостями. Зберігайте спокій, дійте зважено – і зможете досягти успіху навіть у складних ситуаціях.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овнам варто зосередитися на вирішенні поточних справ і не братися за нові проєкти, якщо не завершено попередні. Можливі невеликі конфлікти з колегами або близькими – контролюйте емоції. У другій половині дня отримаєте корисну пораду або новину, що допоможе визначити подальші кроки. Вечір сприятливий для відпочинку та відновлення сил.

Телець (21 квітня – 20 травня)

День підходить для планування фінансових справ і зміцнення ділових контактів. Ваша працьовитість приверне увагу керівництва або партнерів. В особистому житті можливі приємні сюрпризи – спілкування з близькою людиною додасть натхнення. Уникайте зайвих витрат, адже незабаром може знадобитися резерв готівки.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Сьогодні Близнюкам варто діяти швидко й упевнено – обставини змінюватимуться стрімко. Ваша гнучкість і дотепність допоможуть знайти вихід із непростих ситуацій. Проте не покладайтесь на випадок – ретельно перевіряйте інформацію перед тим, як ухвалювати рішення. Вечір сприятливий для нових знайомств і легкого флірту.

Рак (22 червня – 22 липня)

Для Раків день може бути емоційно напруженим, особливо у спілкуванні з родичами. Намагайтеся уникати суперечок – спокій і тактовність допоможуть зберегти гармонію. У роботі можливі затримки, але вони тимчасові. Краще зосередитися на дрібних завданнях і не поспішати з важливими рішеннями.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Левам сьогодні щаститиме у творчих справах і переговорах. Ваша харизма приверне увагу людей, і це можна використати для просування власних ідей. Проте не переоцінюйте свої сили – зайва самовпевненість може створити проблеми. В особистому житті на вас чекає цікава розмова або зустріч.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Дівам доведеться приділити увагу роботі з документами чи фінансами – дрібні помилки можуть вплинути на результат. Зберігайте концентрацію й не відволікайтеся на побутові дрібниці. Можливі несподівані пропозиції щодо співпраці або додаткового заробітку. Увечері приділіть час собі – корисною буде прогулянка чи заняття спортом.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Сьогодні Терезам варто довіряти інтуїції – вона допоможе уникнути неприємностей. У стосунках із близькими намагайтеся бути відвертими, навіть якщо тема складна. На роботі з’явиться шанс проявити лідерські якості, але важливо не тиснути на колег. Вечір підходить для творчості або спілкування з друзями.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

День сприятливий для нових починань і роботи над амбітними завданнями. Скорпіони сьогодні відчують прилив енергії – її варто спрямувати в конструктивне русло. Вдалими будуть зустрічі, переговори та навіть короткі поїздки. Однак уникайте надмірного контролю над іншими – це може викликати опір.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрільцям зірки радять уповільнити темп і не поспішати з рішеннями. День підходить для аналізу ситуації, навчання або саморозвитку. У справах можливі дрібні затримки, але вони не зіпсують загального результату. У другій половині дня можливі гарні новини від близької людини.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Козорогам сьогодні варто більше часу приділити особистим питанням. У професійній сфері все стабільно, тому можна дозволити собі невелике послаблення. Не відмовляйтеся від зустрічей із друзями – вони принесуть нові ідеї або натхнення. Головне – не забувати про відпочинок.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолії сьогодні можуть отримати пропозицію, що відкриє перед ними нові перспективи. Головне – не боятися змін і вчасно сказати «так». У роботі можливі цікаві завдання, які вимагатимуть творчого підходу. Увечері варто приділити увагу родині або хобі, щоб відновити енергію.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Рибам варто зосередитися на внутрішній рівновазі – день може бути сповнений дрібних турбот. Не приймайте поспішних рішень – зараз важливо дочекатися ясності. У фінансовій сфері утримайтеся від ризиків. У другій половині дня можливий приємний сюрприз або новина, що підніме настрій.