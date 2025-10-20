    
20.10.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 20 жовтня

У Харкові прогнозується похмура погода. Хмари переважатимуть упродовж усього дня, лише подекуди можливі короткочасні прояснення. Опадів синоптики не прогнозують.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

20 жовтня очікується хмарна погода. Дощ, вночі місцями з мокрим снігом.

Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вдень 6 – 8° тепла.

Народні прикмети

  • з дуба впало багато жолудів – до великого урожаю хліба наступного року;
  • дерева ще не скинули все листя – зима почнеться не раніше, ніж за 30 днів;
  • почути грім – зима буде безсніжною;
  • гарна погода – вона протримається ще до 10 листопада.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
