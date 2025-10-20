Прогноз погоди у Харкові на 20 жовтня

У Харкові прогнозується похмура погода. Хмари переважатимуть упродовж усього дня, лише подекуди можливі короткочасні прояснення. Опадів синоптики не прогнозують.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
20 жовтня очікується хмарна погода. Дощ, вночі місцями з мокрим снігом.
Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря вдень 6 – 8° тепла.
День обіцяє бути насиченим подіями та новими можливостями. Зберігайте спокій, дійте зважено – і зможете досягти успіху навіть у складних ситуаціях.
20 жовтня у світі відзначають Всесвітній день статистики.
