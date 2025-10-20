20.10.2025 10:01 Рита Парфенова

У Харківському метро тимчасово зачинено виходи на трьох станціях (оновлено)

20 жовтня на двох станціях харківського метрополітену обмежено роботу пішохідних виходів. Пасажирів просять враховувати це під час планування маршруту.

Сьогодні, 20 жовтня, у Харківському метрополітені тимчасово зачинено два пішохідні виходи у зв’язку з проведенням ремонтних робіт, передає РЕДПОСТ..

На станції «Метробудівників» не працює вихід №1 у бік вулиці Дмитра Коцюбайла. Обмеження діятиме до 17:00.

На станції «23 Серпня» тимчасово зачинено вихід №2 у напрямку зупинки громадського транспорту. Роботи планують завершити до 16:00.

На станції «Академіка Барабашова» зачинено вихід №6 у бік Торгівельного комплексу. Тимчасово зачинено до 16:30.

У адміністрації метрополітену просять вибачення за тимчасові незручності та рекомендують пасажирам користуватися іншими виходами.

