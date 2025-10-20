    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт У Харківському метро тимчасово зачинено виходи на трьох станціях (оновлено)
20.10.2025  10:01   Рита Парфенова

У Харківському метро тимчасово зачинено виходи на трьох станціях (оновлено)

20 жовтня на двох станціях харківського метрополітену обмежено роботу пішохідних виходів. Пасажирів просять враховувати це під час планування маршруту.

Харківський метрополітен тимчасово обмежив роботу виходів на двох станціях

Сьогодні, 20 жовтня, у Харківському метрополітені тимчасово зачинено два пішохідні виходи у зв’язку з проведенням ремонтних робіт, передає РЕДПОСТ..

На станції «Метробудівників» не працює вихід №1 у бік вулиці Дмитра Коцюбайла. Обмеження діятиме до 17:00.

На станції «23 Серпня» тимчасово зачинено вихід №2 у напрямку зупинки громадського транспорту. Роботи планують завершити до 16:00.

На станції «Академіка Барабашова» зачинено вихід №6 у бік Торгівельного комплексу. Тимчасово зачинено до 16:30.

У адміністрації метрополітену просять вибачення за тимчасові незручності та рекомендують пасажирам користуватися іншими виходами.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що з 20 жовтня рух тролейбуса №6 буде розділений на дві частини через пошкодження енергетичного обладнання та знеструмлення частини контактної мережі.
Тэги:  метро, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.10 Суспільство Харківський метрополітен взяв участь у ярмарку вакансій 23.09 Медицина Працівники харківського метро здали кров заради порятунку життів (фото) 22.09 Суспільство Фахівці метрополітену Харкова взяли участь у ярмарку вакансій у Мерефі
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 