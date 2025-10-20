У Харкові оголосили набір кандидатів на посаду почесних амбасадорів міста

Харківська міська рада шукає кандидатів для представлення міста за кордоном. Амбасадори сприятимуть міжнародному іміджу Харкова, розвитку співпраці та залученню інвестицій.
У Харкові оголосили відбір кандидатів на посаду почесних амбасадорів Харківської міської територіальної громади, які представлятимуть місто на міжнародному рівні. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
Мета програми – підвищення авторитету Харкова у світі, поширення інформації про місто та його потенціал, зміцнення позитивного іміджу та розвиток міжнародного співробітництва. Діяльність амбасадорів може відбуватися як в Україні, так і за кордоном.
Стати почесним амбасадором можуть громадяни України або інших країн, які мають тісний зв’язок з Харковом. Серед бажаних кандидатів – представники науки, освіти, IT і цифрової промоції, культури, спорту, бізнесу та економіки, а також громадські діячі, зацікавлені у промоції міста на міжнародному рівні.
Основні завдання амбасадорів:
Для участі у відборі кандидати мають надіслати:
Документи потрібно надсилати до 22 жовтня включно на електронну пошту: [email protected], усі файли в форматі PDF, одним листом. У темі повідомлення слід зазначити: «Участь у відборі на звання Почесного амбасадора Харківської міської територіальної громади».
Додаткові запитання можна надсилати на ту ж електронну адресу. Робота амбасадорів здійснюватиметься на громадських засадах.
