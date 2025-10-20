20.10.2025 11:33 Рита Парфенова

У Харкові оголосили набір кандидатів на посаду почесних амбасадорів міста

Харківська міська рада шукає кандидатів для представлення міста за кордоном. Амбасадори сприятимуть міжнародному іміджу Харкова, розвитку співпраці та залученню інвестицій.

У Харкові оголосили відбір кандидатів на посаду почесних амбасадорів Харківської міської територіальної громади, які представлятимуть місто на міжнародному рівні. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Мета програми – підвищення авторитету Харкова у світі, поширення інформації про місто та його потенціал, зміцнення позитивного іміджу та розвиток міжнародного співробітництва. Діяльність амбасадорів може відбуватися як в Україні, так і за кордоном.

Стати почесним амбасадором можуть громадяни України або інших країн, які мають тісний зв’язок з Харковом. Серед бажаних кандидатів – представники науки, освіти, IT і цифрової промоції, культури, спорту, бізнесу та економіки, а також громадські діячі, зацікавлені у промоції міста на міжнародному рівні.

Основні завдання амбасадорів:

налагодження комунікації та реалізація спільних проєктів із закордонними містами;

сприяння обміну інформацією з українськими та міжнародними партнерами;

участь у ділових радах, бізнес-організаціях та інших структурах міст-партнерів Харкова;

допомога у пошуку інвестицій для розвитку міста.

Для участі у відборі кандидати мають надіслати:

копію документа, що посвідчує особу або закордонний паспорт;

мотиваційний лист на ім’я Харківського міського голови Ігоря Терехова;

автобіографію з портретним фото;

рекомендаційні листи та інші документи, що підтверджують досвід та відповідність критеріям;

сертифікат про знання іноземної мови (за наявності);

згоду на обробку персональних даних.

Документи потрібно надсилати до 22 жовтня включно на електронну пошту: [email protected], усі файли в форматі PDF, одним листом. У темі повідомлення слід зазначити: «Участь у відборі на звання Почесного амбасадора Харківської міської територіальної громади».

Додаткові запитання можна надсилати на ту ж електронну адресу. Робота амбасадорів здійснюватиметься на громадських засадах.

Раніше РЕДПОСТ писав, що звання «Почесний амбасадор Харківської міської територіальної громади» присвоїли чотирьом громадянам.