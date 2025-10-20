20.10.2025 11:57 Рита Парфенова

У Київському районі Харкова впав ворожий дрон «гербера»

У Київському районі Харкова зафіксували падіння ворожого безпілотника типу «гербера». Інцидент минувся без вибуху та пошкоджень.

Сьогодні у Київському районі Харкова впав ворожий безпілотник типу «гербера». Про це міський голова Ігор Терехов написав у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

На щастя, детонації не відбулося, постраждалих немає, а цивільні об’єкти не зазнали пошкоджень.

Місцеві служби безпеки та правоохоронні органи зафіксували інцидент і наразі контролюють ситуацію.

Нагадуємо мешканцям про необхідність дотримання правил безпеки під час повітряних тривог.

