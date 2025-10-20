У Київському районі Харкова впав ворожий дрон «гербера»

У Київському районі Харкова зафіксували падіння ворожого безпілотника типу «гербера». Інцидент минувся без вибуху та пошкоджень.
Сьогодні у Київському районі Харкова впав ворожий безпілотник типу «гербера». Про це міський голова Ігор Терехов написав у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.
На щастя, детонації не відбулося, постраждалих немає, а цивільні об’єкти не зазнали пошкоджень.
Місцеві служби безпеки та правоохоронні органи зафіксували інцидент і наразі контролюють ситуацію.
Нагадуємо мешканцям про необхідність дотримання правил безпеки під час повітряних тривог.
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулого тижня Харків зазнав шести ворожих атак із застосуванням керованих авіабомб і дронів, зокрема FPV.
