20.10.2025  12:03   Рита Парфенова

«Харківобленерго» закликає мешканців зменшити споживання електроенергії до 15:00

АТ «Харківобленерго» просить жителів Харкова та області вимкнути непотрібні прилади та не використовувати одночасно потужну техніку, щоб стабілізувати роботу електромереж.


Фото: АТ «Харківобленерго»

АТ «Харківобленерго» звертається до жителів Харкова та Харківської області з проханням максимально знизити споживання електроенергії до 15:00, повідомляє РЕДПОСТ.

Для цього достатньо вимкнути непотрібне освітлення та електроприлади, а також не включати одночасно декілька потужних пристроїв.

У компанії висловили вдячність споживачам за розуміння та підтримку під час вимушених відключень електрики. «Ми відчуваємо, що разом з вами стоїмо пліч-о-пліч у боротьбі за світло», — зазначають у «Харківобленерго».

Закликаємо мешканців підтримати енергетичний фронт і дотримуватися рекомендацій для стабільної роботи мереж.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині 20 жовтня запровадять обмеження електропостачання для промислових споживачів.

Тэги:  відключення світла, харків
