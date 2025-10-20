«Харківобленерго» закликає мешканців зменшити споживання електроенергії до 15:00

АТ «Харківобленерго» просить жителів Харкова та області вимкнути непотрібні прилади та не використовувати одночасно потужну техніку, щоб стабілізувати роботу електромереж.
АТ «Харківобленерго» звертається до жителів Харкова та Харківської області з проханням максимально знизити споживання електроенергії до 15:00, повідомляє РЕДПОСТ.
Для цього достатньо вимкнути непотрібне освітлення та електроприлади, а також не включати одночасно декілька потужних пристроїв.
У компанії висловили вдячність споживачам за розуміння та підтримку під час вимушених відключень електрики. «Ми відчуваємо, що разом з вами стоїмо пліч-о-пліч у боротьбі за світло», — зазначають у «Харківобленерго».
Закликаємо мешканців підтримати енергетичний фронт і дотримуватися рекомендацій для стабільної роботи мереж.
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині 20 жовтня запровадять обмеження електропостачання для промислових споживачів.
