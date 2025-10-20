Білі лебеді з Центрального парку Харкова відправилися на зимівлю (фото)

Зоологи перевезли лебедів із Центрального парку Харкова до зоопарку, де вони проведуть зиму. Тим часом водойму парку готують до морозів: спустять воду, демонтують фонтан та збережуть рослини.
Як повідомляє РЕДПОСТ, білих лебедів із Центрального парку перевезли на зимівлю до Харківського зоопарку. Вранці фахівці-зоологи виловили птахів і випустили їх на великому озері серед інших мешканців зоопарку.
Тим часом у Центральному парку почали підготовку водойми до зимового періоду. Планується спустити воду, демонтувати фонтан, а латаття та прибережні рослини вивезти на зберігання, щоб вони не постраждали від морозів.
