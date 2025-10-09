    
09.10.2025  15:55   Віталій Хіневич

Виїзні лекції Харківського зоопарку для учнів повертаються (фото)

Цікавий освітній процес має тривати незважаючи ні на що. А отже, керуючись цим принципом, було вирішено, що поточного навчального року виїзні лекції Харківського зоопарку мають повернутися.

Фото: Харківський зоопарк
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський зоопарк.
 
Початок було покладено вже сьогодні. Спеціалісти зоопарку завітали до учнів Харкова. Захід відбувався у безпечному просторі.
 
Фото: Харківський зоопарк
 
«До уваги дітей лектори підготували тему: “Як тварини захищаються: хто ховається, а хто атакує?”
 
Було багато цікавої інформації, запитань і сюрпризів.
 
Зокрема, неабиякий інтерес і щире захоплення викликала поява на лекції наших тварин-амбасадорів: палочників, шиплячих тарганів та гігантських равликів», — розповіли організатори лекції.
 
 
Тэги:  освіта, харків
