09.10.2025 15:55 Віталій Хіневич

Виїзні лекції Харківського зоопарку для учнів повертаються (фото)

Цікавий освітній процес має тривати незважаючи ні на що. А отже, керуючись цим принципом, було вирішено, що поточного навчального року виїзні лекції Харківського зоопарку мають повернутися.

Фото: Харківський зоопарк

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський зоопарк.

Початок було покладено вже сьогодні. Спеціалісти зоопарку завітали до учнів Харкова. Захід відбувався у безпечному просторі.

Фото: Харківський зоопарк

«До уваги дітей лектори підготували тему: “Як тварини захищаються: хто ховається, а хто атакує?”

Було багато цікавої інформації, запитань і сюрпризів.

Зокрема, неабиякий інтерес і щире захоплення викликала поява на лекції наших тварин-амбасадорів: палочників, шиплячих тарганів та гігантських равликів», — розповіли організатори лекції.

