09.10.2025 16:11 Дмитро Колонєй

Правоохоронці Харківщини вивезли маломобільних літніх людей з-під обстрілів

Поліцейські евакуювали родину з прифронтового населеного пункту Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ, поліцейські спецпідрозділу «Білі янголи» евакуювали трьох мирних мешканців із Дергачівської громади. Серед них - двоє маломобільних пенсіонерів віком 76 і 77 років.

Люди звернулися на гарячу лінію з питань евакуації після того, як оупанти почали гатити по селу з різних видів озброєння та аткувати БПЛА. Залишатися вдома стало небезпечно.

Після ретельного планування операції правоохоронці дісталися до місця проживання громадян і забезпечили їх транспортування до умовно безпечного місця. Евакуйовані подякували «Білим янголам» за швидку реакцію, турботу та підтримку.

Нагадємо, у разі потреби в евакувації слід звертатися за номерами

102,

067 177 07 40 або

095 285 70 12