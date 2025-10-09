09.10.2025 16:11 Дмитро Колонєй
Правоохоронці Харківщини вивезли маломобільних літніх людей з-під обстрілів
Поліцейські евакуювали родину з прифронтового населеного пункту Харківщини.
Як повідомляє РЕДПОСТ, поліцейські спецпідрозділу «Білі янголи» евакуювали трьох мирних мешканців із Дергачівської громади. Серед них - двоє маломобільних пенсіонерів віком 76 і 77 років.
Люди звернулися на гарячу лінію з питань евакуації після того, як оупанти почали гатити по селу з різних видів озброєння та аткувати БПЛА. Залишатися вдома стало небезпечно.
Після ретельного планування операції правоохоронці дісталися до місця проживання громадян і забезпечили їх транспортування до умовно безпечного місця. Евакуйовані подякували «Білим янголам» за швидку реакцію, турботу та підтримку.
Нагадємо, у разі потреби в евакувації слід звертатися за номерами
-
102,
-
067 177 07 40 або
-
095 285 70 12
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0