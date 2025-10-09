    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Правоохоронці Харківщини вивезли маломобільних літніх людей з-під обстрілів
09.10.2025  16:11   Дмитро Колонєй

Правоохоронці Харківщини вивезли маломобільних літніх людей з-під обстрілів

Поліцейські евакуювали родину з прифронтового населеного пункту Харківщини.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, поліцейські спецпідрозділу «Білі янголи» евакуювали трьох мирних мешканців із Дергачівської громади. Серед них - двоє маломобільних пенсіонерів віком 76 і 77 років. 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Люди звернулися на гарячу лінію з питань евакуації після того, як оупанти почали гатити по селу  з різних видів озброєння та аткувати БПЛА. Залишатися вдома стало небезпечно.
 
Після ретельного планування операції правоохоронці дісталися до місця проживання громадян і забезпечили їх транспортування до умовно безпечного місця. Евакуйовані подякували «Білим янголам» за швидку реакцію, турботу та підтримку.
 
Нагадємо, у разі потреби в евакувації слід звертатися за номерами
  • 102,
  • 067 177 07 40 або
  • 095 285 70 12 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що медики Харківщини врятували життя людини.
 
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 