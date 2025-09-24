    
24.09.2025  11:20   Віталій Хіневич

У Харківському зоопарку вивели молодого лебедя-шипуна

У Харківському зоопарку цього року лебедям-шипунам вдалося вивести пташеня. Кілька місяців тому воно тільки з’явилося з яйця і було маленьким та пухнастим.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський Зоопарк.
 
Ганс Крістіан Андерсен у своїй казці назвав такого птаха «гидким каченям», хоча насправді молоді лебеді мають власну привабливість.
 
Зараз пташеня вже виросло і за розміром майже не поступається батькам. Відрізняє його забарвлення: на відміну від дорослих білих лебедів, він ще сіро-коричневий і не змінив юнацький пух та пір’я на дорослі.
 
Сіре забарвлення птаха зберігатиметься ще тривалий час, оскільки білосніжним пір’я молодих лебедів стає лише у три роки. Навіть після зміни кольору його вік буде помітний за блідим дзьобом, тоді як у дорослих лебедів-шипунів дзьоб яскраво-червоний. Це природний сигнал, який дозволяє дорослим птахам відрізняти молодняк.
 
Під час наступного сезону розмноження пара дорослих лебедів стає агресивною і захищає територію, проте молодого птаха з блідим дзьобом ще деякий час допускають поряд із собою. Дзьоб стане яскравим лише тоді, коли лебідь досягне статевої зрілості.
 
