24.09.2025  11:13   Рита Парфенова

Харківська міська рада проведе позачергову сесію онлайн

Сорок п’ята позачергова сесія 8-го скликання відбудеться 25 вересня в дистанційному форматі. Основні питання стосуються бюджету, пільг, програм розвитку та комунальної власності.


Сорок п’ята позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання відбудеться 25 вересня в онлайн-режимі. Відповідне розпорядження підписав міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

На розгляд депутатів винесено десять основних питань порядку денного та блок «Різне».

Основні питання порядку денного:

  • зміни до бюджету 2025 року та прогноз на 2026–2028;
  • продовження пільг з місцевих податків;
  • програми розвитку підприємництва та «Чисте місто»;
  • питання комунальної власності та приватизації;
  • інші важливі рішення для громади.

Депутати мають обговорити питання бюджету, програм розвитку, а також управління комунальним майном та пільгами для мешканців. 

Тэги:  сесія, харків
