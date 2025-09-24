Харківська міська рада проведе позачергову сесію онлайн

Сорок п’ята позачергова сесія 8-го скликання відбудеться 25 вересня в дистанційному форматі. Основні питання стосуються бюджету, пільг, програм розвитку та комунальної власності.
Сорок п’ята позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання відбудеться 25 вересня в онлайн-режимі. Відповідне розпорядження підписав міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
На розгляд депутатів винесено десять основних питань порядку денного та блок «Різне».
Основні питання порядку денного:
Депутати мають обговорити питання бюджету, програм розвитку, а також управління комунальним майном та пільгами для мешканців.
