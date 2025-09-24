    
24.09.2025  10:39   Рита Парфенова

Трамваї та тролейбуси в Харкові змінили маршрути через проблеми з електропостачанням

Врезка: Через наслідки ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова частина трамвайних і тролейбусних маршрутів тимчасово працює за зміненими схемами.


Фото: ХМР

Департамент будівництва та шляхового господарства повідомив, що 24 вересня в Харкові громадський транспорт курсує за зміненими маршрутами через проблеми з електропостачанням після ворожих атак.

Зміни руху:

  • Трамваї №1 і 12 не курсують — замість них працюють автобуси;
  • Трамвай №20: від розворотного кола «Пр. Перемоги» до розворотного кола «Вул. Європейська»;
  • Тролейбус №2 (частина 1): розворотне коло «Пр. Жуковського» — майдан Конституції (через вул. Академіка Проскури, Харківське шосе, вул. Сумську);
  • Тролейбус №2 (частина 2): розворотне коло «Пр. Жуковського» — розворотне коло «Пр. Перемоги» (через вул. Академіка Проскури, Харківське шосе, вул. Дерев'янка, вул. Ахсарова, пр. Людвіга Свободи);
  • На ділянці від залізничного вокзалу «Харків-Пасажирський» до вул. Європейської замість трамваїв працюють автобуси.

Міські служби закликають харків’ян планувати поїздки з урахуванням тимчасових змін та дотримуватися розкладу компенсаційного транспорту.

Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 24 вересня Харків та кілька населених пунктів області зазнали масованих ударів ворожих БпЛА. Внаслідок атаки виникли численні пожежі, є пошкоджені будівлі та постраждалі люди.
