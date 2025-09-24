Трамваї та тролейбуси в Харкові змінили маршрути через проблеми з електропостачанням

Врезка: Через наслідки ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова частина трамвайних і тролейбусних маршрутів тимчасово працює за зміненими схемами.
Департамент будівництва та шляхового господарства повідомив, що 24 вересня в Харкові громадський транспорт курсує за зміненими маршрутами через проблеми з електропостачанням після ворожих атак.
Зміни руху:
Міські служби закликають харків’ян планувати поїздки з урахуванням тимчасових змін та дотримуватися розкладу компенсаційного транспорту.
