Фото наслідків обстрілів Харкова та області показали правоохоронці

Поліція та прокуратура Харківщини задокументували руйнування після обстрілів російськими силами. Внаслідок атак постраждали чотири людини, зруйновані приватні будинки, господарчі споруди та автомобілі.
Минулої доби ворог здійснив удари по Харкову та Харківському, Ізюмському, Чугуївському і Куп’янському районах, застосовуючи РСЗВ, керовані авіабомби та безпілотники.
Наслідки обстрілів по районах:
23 вересня поліція здійснила 17 оглядів місць подій і внесла до ЄРДР відомості щодо 3 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів.
З початку повномасштабного вторгнення слідчі Харківщини задокументували 26 580 воєнних злочинів на території області.
