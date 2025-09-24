24.09.2025 10:32 Рита Парфенова

Фото наслідків обстрілів Харкова та області показали правоохоронці

Поліція та прокуратура Харківщини задокументували руйнування після обстрілів російськими силами. Внаслідок атак постраждали чотири людини, зруйновані приватні будинки, господарчі споруди та автомобілі.

Минулої доби ворог здійснив удари по Харкову та Харківському, Ізюмському, Чугуївському і Куп’янському районах, застосовуючи РСЗВ, керовані авіабомби та безпілотники.

Наслідки обстрілів по районах:

Харків – пошкоджено дорожнє покриття, автомобілі, приватні будинки, адміністративну будівлю, господарчу споруду та магазин; постраждав 24-річний чоловік.

– пошкоджено дорожнє покриття, автомобілі, приватні будинки, адміністративну будівлю, господарчу споруду та магазин; постраждав 24-річний чоловік. Куп’янський район – пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та електромережі.

– пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та електромережі. Ізюмський район (с. Борова) – пожежа в квартирі через обстріл.

– пожежа в квартирі через обстріл. Дергачівська громада (с. Прудянка) – зруйновані та пошкоджені приватні будинки й господарчі споруди; чоловік 1938 року народження травмований, жінка 1940 року народження отримала гостру реакцію на стрес.

– зруйновані та пошкоджені приватні будинки й господарчі споруди; чоловік 1938 року народження травмований, жінка 1940 року народження отримала гостру реакцію на стрес. Чугуїв – атака БпЛА, пошкоджено будинки, господарчі споруди, легкові автівки; виникла пожежа, 38-річна жінка отримала гостру стресову реакцію.

23 вересня поліція здійснила 17 оглядів місць подій і внесла до ЄРДР відомості щодо 3 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів.

З початку повномасштабного вторгнення слідчі Харківщини задокументували 26 580 воєнних злочинів на території області.

Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 24 вересня Харків та кілька населених пунктів області зазнали масованих ударів ворожих БпЛА. Внаслідок атаки виникли численні пожежі, є пошкоджені будівлі та постраждалі люди.