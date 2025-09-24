24.09.2025 10:05 Рита Парфенова

Харківські спортсмени здобули нагороди ЧС-2025 з армрестлінгу та пара-армрестлінгу

Збірна України посіла 4 місце на чемпіонаті світу з армрестлінгу та пара-армрестлінгу, значну частку медалей здобули харківські спортсмени у різних категоріях.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з 11 по 23 вересня 2025 року у болгарській Албені відбувся чемпіонат світу з армрестлінгу та пара-армрестлінгу. У змаганнях взяли участь близько 1 800 спортсменів із 53 країн.

Українська збірна показала високий рівень підготовки та посіла четверте місце у загальнокомандному заліку. Вагомий внесок у результат зробили представники Харківської області, які здобули медалі у різних вікових та вагових категоріях.

Юнаки, юніори та молодь:

Єлизавета Морозова (юніори, 70+ кг) – золото та срібло;

Попов Микита (молодь, 80 кг) – бронза;

Попов Давид (молодь, 85 кг) – дві срібні нагороди.

Дорослі:

Артем Попов (85 кг) – дві бронзові нагороди.

Пара-армрестлінг:

Микита Климов – дві золоті;

Павло Ус – золото (права рука);

Анна Судницина – дві золоті;

Юлія Сапелкіна – дві срібні;

Павел Мясоедов, Руслан Чуліев, Анатолій Потьомкін – срібло (ліва рука);

Володимир Мишустин, Єгор Манцевич – бронза (ліва рука);

В’ячеслав Хіхлов, Сергій Ясинський – бронза (права рука);

Іван Комарь – срібло (права рука).

Харківські спортсмени вкотре підтвердили свій високий рівень та зробили суттєвий внесок у міжнародний успіх української збірної.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram