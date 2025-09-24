Харківські спортсмени здобули нагороди ЧС-2025 з армрестлінгу та пара-армрестлінгу

Збірна України посіла 4 місце на чемпіонаті світу з армрестлінгу та пара-армрестлінгу, значну частку медалей здобули харківські спортсмени у різних категоріях.
Як повідомляє РЕДПОСТ, з 11 по 23 вересня 2025 року у болгарській Албені відбувся чемпіонат світу з армрестлінгу та пара-армрестлінгу. У змаганнях взяли участь близько 1 800 спортсменів із 53 країн.
Українська збірна показала високий рівень підготовки та посіла четверте місце у загальнокомандному заліку. Вагомий внесок у результат зробили представники Харківської області, які здобули медалі у різних вікових та вагових категоріях.
Юнаки, юніори та молодь:
Дорослі:
Артем Попов (85 кг) – дві бронзові нагороди.
Пара-армрестлінг:
Харківські спортсмени вкотре підтвердили свій високий рівень та зробили суттєвий внесок у міжнародний успіх української збірної.
