18.09.2025 13:31 Рита Парфенова

Спортсмени Харківщини вибороли 12 медалей на Чемпіонаті світу по пара-армрестлінгу

На Чемпіонаті світу з пара-армрестлінгу 2025 року в Албені (Болгарія) національна збірна України здобула командне перше місце серед жінок та друге місце серед чоловіків.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City, Національна збірна команда України з пара-армрестлінгу у складі 63 спортсменів та 20 тренерів гідно представила країну на Чемпіонаті світу 2025 року в місті Албена (Болгарія).



Завдяки наполегливості, силі волі та незламному характеру українські спортсмени показали високі результати:

Жінки: перше командне місце

Чоловіки: друге командне місце

Досягнення спортсменів Харківської області:

Судніцина Анна (70+ кг, права та ліва рука) – чемпіонка світу;

Климов Микита (70+ кг, права та ліва рука) – чемпіон світу;

Ус Павло (80 кг, права рука) – чемпіон світу;

Потьомкін Анатолій (70 кг, ліва рука) – срібний призер;

Сапелкіна Юлія (70+ кг, права та ліва рука) – срібна призерка;

М’ясоєдов Павло (80 кг, ліва рука) – срібний призер;

Чулієв Руслан (80 кг, ліва рука) – срібний призер;

Комарь Іван (понад 85 кг, права рука) – срібний призер;

Хіхлов В’ячеслав (75 кг, права рука) – бронзовий призер;

Ясинський Сергій (80+ кг, права рука) – бронзовий призер;

Манцевич Єгор (85 кг, ліва рука) – бронзовий призер;

Мішустін Володимир (понад 85 кг, ліва рука) – бронзовий призер.

