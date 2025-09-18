    
18.09.2025  13:31   Рита Парфенова

Спортсмени Харківщини вибороли 12 медалей на Чемпіонаті світу по пара-армрестлінгу

На Чемпіонаті світу з пара-армрестлінгу 2025 року в Албені (Болгарія) національна збірна України здобула командне перше місце серед жінок та друге місце серед чоловіків.

Новини Харкова: збірна України з пара-армрестлінгу здобула світові нагороди

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City, Національна збірна команда України з пара-армрестлінгу у складі 63 спортсменів та 20 тренерів гідно представила країну на Чемпіонаті світу 2025 року в місті Албена (Болгарія).

Завдяки наполегливості, силі волі та незламному характеру українські спортсмени показали високі результати:

  • Жінки: перше командне місце
  • Чоловіки: друге командне місце

Досягнення спортсменів Харківської області:

  • Судніцина Анна (70+ кг, права та ліва рука) – чемпіонка світу;
  • Климов Микита (70+ кг, права та ліва рука) – чемпіон світу;
  • Ус Павло (80 кг, права рука) – чемпіон світу;
  • Потьомкін Анатолій (70 кг, ліва рука) – срібний призер;
  • Сапелкіна Юлія (70+ кг, права та ліва рука) – срібна призерка;
  • М’ясоєдов Павло (80 кг, ліва рука) – срібний призер;
  • Чулієв Руслан (80 кг, ліва рука) – срібний призер;
  • Комарь Іван (понад 85 кг, права рука) – срібний призер;
  • Хіхлов В’ячеслав (75 кг, права рука) – бронзовий призер;
  • Ясинський Сергій (80+ кг, права рука) – бронзовий призер;
  • Манцевич Єгор (85 кг, ліва рука) – бронзовий призер;
  • Мішустін Володимир (понад 85 кг, ліва рука) – бронзовий призер.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські сумоїстки привезли з Тайланду золоті медалі чемпіонату світу.

Тэги:  спорт, харків
