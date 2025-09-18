Спортсмени Харківщини вибороли 12 медалей на Чемпіонаті світу по пара-армрестлінгу

На Чемпіонаті світу з пара-армрестлінгу 2025 року в Албені (Болгарія) національна збірна України здобула командне перше місце серед жінок та друге місце серед чоловіків.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City, Національна збірна команда України з пара-армрестлінгу у складі 63 спортсменів та 20 тренерів гідно представила країну на Чемпіонаті світу 2025 року в місті Албена (Болгарія).
Завдяки наполегливості, силі волі та незламному характеру українські спортсмени показали високі результати:
Досягнення спортсменів Харківської області:
