24.09.2025  09:36   Рита Парфенова

Наслідки ворожих обстрілів Харкова та області

Протягом минулої доби ворог завдав ударів по Харкову та дев’яти населених пунктах області. Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди та інші об’єкти, четверо людей отримали поранення.


На фото м. Харків
Фото: ХОВА
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, у Харкові та області зафіксовано низку атак ворога, внаслідок яких постраждали четверо людей: 24-річний чоловік у Харкові, 38-річна жінка в Чугуєві, а також 87-річний чоловік і 85-річна жінка у селі Прудянка Дергачівської громади.

Ворог застосовував:

  • 2 КАБ;
  • 22 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 FPV-дрон;
  • 3 БпЛА іншого типу.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • м. Харків: приватні будинки, адміністративна будівля, господарча споруда, магазин, 4 автомобілі;
  • Харківський район: 10 приватних будинків, господарчі споруди (с. Прудянка), господарча споруда (с. Руська Лозова);
  • Куп’янський район: багатоквартирний будинок (м. Куп’янськ), приватний будинок (с. Осиново), приватні будинки, господарчі споруди, гараж, електромережі (с. Старовірівка);
  • Ізюмський район: багатоквартирний будинок (сел. Борова), загоряння трави (с. Яковенкове);
  • Чугуївський район: 4 приватні будинки, 3 автомобілі, господарча споруда, електромережі (м. Чугуїв), приватний будинок (с. Бугаївка).
Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 24 вересня Харків та кілька населених пунктів області зазнали масованих ударів ворожих БпЛА. Внаслідок атаки виникли численні пожежі, є пошкоджені будівлі та постраждалі люди.
