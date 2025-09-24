24.09.2025 09:18 Рита Парфенова

«Ви дали прихисток тисячам харків’ян», – Ігор Терехов подякував Нюрнбергу

Харківський міський голова взяв участь у заході в Нюрнберзі, присвяченому підтримці міста під час війни. Мер подякував громаді та наголосив на спільних проєктах у сфері енергетики, освіти та житлового будівництва.



Фото: ХМР

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на харківську міськраду, 23 вересня у Нюрнберзі (Німеччина) відбувся захід на підтримку Харкова. До зустрічі у форматі онлайн долучився харківський міський голова Ігор Терехов, а в Нюрнберзькій ратуші були присутні мер Маркус Кьоніг, депутати Бундестагу і Ландтагу, представники бізнесу та гуманітарних організацій, харків’яни-переселенці.

«Ви дали прихисток тисячам харків’ян і допомагаєте нам відновлювати місто. Завдяки вам у жовтні відкриється укриття ще в одній школі. Ми також вдячні за підтримку у сферах теплопостачання, транспорту та розробку програми муніципального житла», – сказав Ігор Терехов.

Мер Нюрнберга Маркус Кьоніг наголосив на реалізації десятків спільних проєктів під час війни: реконструкції енергетичних об’єктів, облаштуванні шкільних укриттів та постачанні гуманітарної допомоги.

«Ви можете розраховувати на Нюрнберг і надалі – у транспорті, енергетиці, освіті, житлі та гуманітарних ініціативах», – додав він.

