    
Главная Новини Харкова Влада «Ви дали прихисток тисячам харків’ян», – Ігор Терехов подякував Нюрнбергу
24.09.2025  09:18   Рита Парфенова

«Ви дали прихисток тисячам харків’ян», – Ігор Терехов подякував Нюрнбергу

Харківський міський голова взяв участь у заході в Нюрнберзі, присвяченому підтримці міста під час війни. Мер подякував громаді та наголосив на спільних проєктах у сфері енергетики, освіти та житлового будівництва.


Фото: ХМР

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на харківську міськраду, 23 вересня у Нюрнберзі (Німеччина) відбувся захід на підтримку Харкова. До зустрічі у форматі онлайн долучився харківський міський голова Ігор Терехов, а в Нюрнберзькій ратуші були присутні мер Маркус Кьоніг, депутати Бундестагу і Ландтагу, представники бізнесу та гуманітарних організацій, харків’яни-переселенці.

«Ви дали прихисток тисячам харків’ян і допомагаєте нам відновлювати місто. Завдяки вам у жовтні відкриється укриття ще в одній школі. Ми також вдячні за підтримку у сферах теплопостачання, транспорту та розробку програми муніципального житла», – сказав Ігор Терехов.

Мер Нюрнберга Маркус Кьоніг наголосив на реалізації десятків спільних проєктів під час війни: реконструкції енергетичних об’єктів, облаштуванні шкільних укриттів та постачанні гуманітарної допомоги.

«Ви можете розраховувати на Нюрнберг і надалі – у транспорті, енергетиці, освіті, житлі та гуманітарних ініціативах», – додав він.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов обговорив з офісом ЮНОПС проєкти для Харкова.

ігор терехов

ігор терехов

ігор терехов

ігор терехов

Тэги:  ігор терехов, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.09 Надзвичайні події Ігор Терехов: минулого тижня Харків шість разів зазнав ворожих ударів 18.09 Влада Ігор Терехов: Безпека на прифронтових територіях має стати головним пріоритетом 18.09 Влада Ігор Терехов: Молодь повинна бачити у своїй громаді майбутнє
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 