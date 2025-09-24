24.09.2025 08:53 Рита Парфенова

Нічна атака дронів залишила без світла 80 тисяч споживачів у Харкові

У Холодногірському районі Харкова внаслідок ударів по енергетичному об’єкту тимчасово знеструмлено тисячі абонентів. Працюють аварійні бригади для відновлення електропостачання.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківобленерго.

Внаслідок масованої атаки безпілотників на енергетичний об’єкт у Харкові було знеструмлено споживачів Холодногірського району. За оперативною інформацією, тимчасово без електрики залишилося близько 80 тисяч побутових та юридичних абонентів.

Територія знеструмлення обмежена вулицями Велика Панасівська, Євгена Котляра, Ніжинська, Сіриківська та Бориса Шрамка.

«З моменту забезпечення безпекових умов фахівці «Харківобленерго» невідкладно розпочали ремонтні роботи. На поточний час понад 50 тисяч споживачів вже отримали електропостачання», – повідомили в компанії.

Роботи з відновлення електрики тривають, аварійні бригади працюють цілодобово, щоб повернути світло всім мешканцям Холодногірського району у найкоротші терміни.

Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 24 вересня Харків та кілька населених пунктів області зазнали масованих ударів ворожих БпЛА. Внаслідок атаки виникли численні пожежі, є пошкоджені будівлі та постраждалі люди.