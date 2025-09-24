24.09.2025 08:39 Рита Парфенова

Харків тримається після нічної атаки дронів, – Ігор Терехов

Вночі місто зазнало ударів 18 БПЛА-камікадзе. Пошкоджено енергетичну інфраструктуру, житлові будинки, магазини та автомобілі. Постраждалих серед людей немає.



Фото: РЕДПОСТ

Про це міський голова Ігор Терехов написав у своєиу телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

За його словами, вночі Харків зазнав атаки 18 дронів-камікадзе. Основний удар прийшовся по об’єкту енергетичної інфраструктури, через що частина містян залишилася без світла. Крім цього, пошкоджено житлові будинки, магазини та кілька автомобілів. Постраждалих серед людей немає.

«Над ліквідацією наслідків працюють фахівці «Харківобленерго» та міські комунальні служби. Робимо все можливе, щоб якомога швидше відновити світло та допомогти людям», – зазначив мер Ігор Терехов.

Він додав, що ситуація з водопостачанням у місті стабільна, хоча у деяких районах через брак електроенергії може бути тимчасово відсутня гаряча вода. Ці проблеми оперативно вирішують фахівці «ХТМ».

Також через атаку є локальні перебої в русі наземного електротранспорту у Холодногірському та Шевченківському районах, однак на маршрути вже вийшли компенсаційні автобуси.

«Дякую кожному, хто цієї ночі був на варті міста – рятувальникам, енергетикам, комунальникам, медикам. Харків тримається і вистоїть. Ми – разом! Ми – харків’яни!» – підсумував Терехов.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 24 вересня Харків та кілька населених пунктів області зазнали масованих ударів ворожих БпЛА. Внаслідок атаки виникли численні пожежі, є пошкоджені будівлі та постраждалі люди.