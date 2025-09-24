На Харківщині за добу відбили 16 атак противника

На Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках російські війська здійснили серію штурмових дій.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
Протягом минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано 11 спроб штурму українських позицій. Ворог намагався прорвати оборону у районах Вовчанська, Одрадного та Западного. Усі атаки були відбиті силами оборони.
На Куп’янському напрямку російські війська здійснили п’ять атак. Бої точилися в районах Куп’янська, Кіндрашівки та Петропавлівки. Підрозділи оборонців змогли стримати натиск противника та зберегти займані позиції.
Загалом на цих двох ділянках фронту протягом доби було відбито 16 атак. Оборонці продовжують тримати рубежі та завдавати втрат ворогу.
Комментариев: 0
Сьогодні емоційний день, що ускладнює фінансові справи; краще відкласти угоди і великі покупки.
Середа у Харкові мине під сірим небом: хмари триматимуться з ранку до вечора. Попереждення – вдень пориви вітру.
Щороку 24 вересня відзначається не зовсім звичайне свято – Міжнародний день караванника.
влажность:
давление:
ветер: