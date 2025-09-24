24.09.2025 08:32 Рита Парфенова

На Харківщині за добу відбили 16 атак противника

На Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках російські війська здійснили серію штурмових дій.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

Протягом минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано 11 спроб штурму українських позицій. Ворог намагався прорвати оборону у районах Вовчанська, Одрадного та Западного. Усі атаки були відбиті силами оборони.

На Куп’янському напрямку російські війська здійснили п’ять атак. Бої точилися в районах Куп’янська, Кіндрашівки та Петропавлівки. Підрозділи оборонців змогли стримати натиск противника та зберегти займані позиції.

Загалом на цих двох ділянках фронту протягом доби було відбито 16 атак. Оборонці продовжують тримати рубежі та завдавати втрат ворогу.

Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 24 вересня Харків та кілька населених пунктів області зазнали масованих ударів ворожих БпЛА. Внаслідок атаки виникли численні пожежі, є пошкоджені будівлі та постраждалі люди.