24.09.2025

Масована атака дронів-камікадзе по Харкову та області: подробиці від ДСНС (відео, фото)

У ніч на 24 вересня Харків та кілька населених пунктів області зазнали масованих ударів ворожих БпЛА. Внаслідок атаки виникли численні пожежі, є пошкоджені будівлі та постраждалі люди.



Фото: ГУ ДСНС

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Харків

У Холодногірському районі сталося чотири пожежі. Загорілися будівля магазину, господарча споруда та інші об’єкти. Пошкоджені приватні житлові будинки й автомобілі. Одна людина дістала поранення.

Чугуївський район

У селі Бугаївка загорівся житловий будинок та господарчі споруди.

У Чугуєві за двома адресами вогонь охопив житловий будинок, гараж і легкові автомобілі. Є постраждалий.

До ліквідації наслідків було залучено рятувальників та техніку ДСНС.

