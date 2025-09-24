    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Масована атака дронів-камікадзе по Харкову та області: подробиці від ДСНС (відео, фото)
24.09.2025  07:47   Рита Парфенова

Масована атака дронів-камікадзе по Харкову та області: подробиці від ДСНС (відео, фото)

У ніч на 24 вересня Харків та кілька населених пунктів області зазнали масованих ударів ворожих БпЛА. Внаслідок атаки виникли численні пожежі, є пошкоджені будівлі та постраждалі люди.


Фото: ГУ ДСНС

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Харків

У Холодногірському районі сталося чотири пожежі. Загорілися будівля магазину, господарча споруда та інші об’єкти. Пошкоджені приватні житлові будинки й автомобілі. Одна людина дістала поранення.

Чугуївський район

У селі Бугаївка загорівся житловий будинок та господарчі споруди.

У Чугуєві за двома адресами вогонь охопив житловий будинок, гараж і легкові автомобілі. Є постраждалий.

До ліквідації наслідків було залучено рятувальників та техніку ДСНС.

Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог завдав по Харкову 17 ударів БПЛА.
 

Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
