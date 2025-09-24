Масована атака дронів-камікадзе по Харкову та області: подробиці від ДСНС (відео, фото)

У ніч на 24 вересня Харків та кілька населених пунктів області зазнали масованих ударів ворожих БпЛА. Внаслідок атаки виникли численні пожежі, є пошкоджені будівлі та постраждалі люди.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
У Холодногірському районі сталося чотири пожежі. Загорілися будівля магазину, господарча споруда та інші об’єкти. Пошкоджені приватні житлові будинки й автомобілі. Одна людина дістала поранення.
У селі Бугаївка загорівся житловий будинок та господарчі споруди.
У Чугуєві за двома адресами вогонь охопив житловий будинок, гараж і легкові автомобілі. Є постраждалий.
До ліквідації наслідків було залучено рятувальників та техніку ДСНС.
