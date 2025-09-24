24.09.2025 07:30 Рита Парфенова

24 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку 24 вересня відзначається не зовсім звичайне свято – Міжнародний день караванника.

Його святкують каравановожаті та інші учасники транспортних колон та суднових караванів, далекобійники, команди торгових суден та екіпажі кораблів ескорту.



Як дату свята обрали 24 вересня – день народження відомого британського мореплавця та навігатора 16–17 століть Вільяма Адамса (24 вересня 1564 – 16 травня 1620). Його вважають першим європейцем, який досяг берегів Японії. Після свого морського походу в 1597-1600 роках Вільям Адамс прожив у Країні сонця, що сходить 20 років, зігравши велику роль у розвитку торгових відносин Японії з Англією і Голландією.

* * *

Щороку 24 вересня у світі відзначають Всесвітній день горили. Цю дату започаткували природоохоронні організації, щоб привернути увагу до проблеми збереження рідкісних приматів, які належать до найближчих «родичів» людини.

Горили мешкають у тропічних лісах Центральної та Західної Африки. Сьогодні вони перебувають під загрозою зникнення через браконьєрство, вирубку лісів та поширення хвороб. За оцінками Міжнародного союзу охорони природи, чисельність горил за останні десятиліття різко скоротилася, і всі їхні підвиди внесені до Червоної книги.

* * *

Щороку останньої середи вересня у світі відзначають Всесвітній день шкільного молока – свято, покликане нагадати про важливість правильного харчування дітей та підтримку програм шкільного молочного постачання. Ініціатором цієї події стала Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO). Вперше цей день відзначили у 2000 році, і відтоді традиція поширилася на десятки країн.

Церковні та народні традиції цього дня

24 вересня православні віряни вшановують пам’ять святої первомучениці та рівноапостольної Теклі. Цього ж дня за новим стилем згадують українського подвижника – преподобного Феодосія Манявського, одного із засновників Манявського Скиту на Прикарпатті, який відомий як «український Афон».

У молитвах до Феодосія Манявського звертаються з проханнями про захист від бід і скорбот, а святій Теклі – за щасливий шлюб, злагоду в родині та зцілення від хвороб очей, шкіри чи опіків.

Народні традиції цього дня радять збирати гриби та виконувати нескладні домашні справи. Вважалося, що 24 вересня особливо сприятливий час для весіль: «що зав’яжеш цього дня – не розв’язати». Саме через яскраві червоні світанки й заходи сонця цей день у народі називали Заревниці, адже вони віщували різку зміну погоди.

Церква закликає уникати сварок, наклепів, заздрості та жадібності, а також не відмовляти тим, хто просить допомоги. Народні прикмети застерігають від нових починань і фінансових операцій: не варто позичати чи повертати борги, щоб не винести з дому достаток.

Також цього дня

1852 року відбувся перший політ на дирижаблі з паровим двигуном. Здійснив його француз Анрі Жиффар.



1869 – на американському ринку сталася паніка через масову скупку золотих злитків двома бізнесменами («чорна п'ятниця»).



1941 – початок «пекельної осені» чи «вогненний смерч» – спецоперації НКВС СРСР зі знищення центру окупованого німцями Києва. Підривалися наперед таємно заміновані радянськими диверсантами житлові будинки та важливі об'єкти інфраструктури міста. Вибухи в центрі міста тривали протягом п'яти днів, з 24 по 28 вересня, окремі будівлі (як Успенський собор) були підірвані також протягом жовтня та листопада, всього було знищено 940 будівель. При цьому загинули тисячі мирних жителів міста та сотні німецьких військових (радянська влада ніколи так і не оприлюднила кількість жертв), 50 000 киян залишилися без житла. Викликану вибухами пожежу німецьким протипожежним командам вдалося загасити лише за два тижні.



1960 – у США спущено на воду перший атомний авіаносець «Ентерпрайз».



1970 – станція «Місяць-16» вперше доставила на Землю місячний ґрунт.



1989 – Папа Іван Павло II визнав правоту Галілео Галілея, публічно вибачився вченому і повернув йому «право бути законним сином церкви». Галілео Галілей активно захищав геліоцентричну систему світу, за що був підданий суду інквізиції, що змусила його зректися вчення М. Коперника. Він був звинувачений у безбожності та відлучений від церкви. З'ясувалося, що протягом дев'яти років, до самої смерті, Галілей направляв послання римському папі, спростовуючи безбожність, що приписується йому.



1991 - випущено альбом "Nevermind" групи "Нірвана".



1993 – Мін'юст України зареєстрував Організацію Українських Націоналістів (ОУН), голова — останній Президент України в екзилі М. Плав'юк.



1998 – у Ліоні (Франція) вперше проведено операцію з трансплантації руки людині.



1999 – на Бейкер-стріт у Лондоні відкрили пам'ятник Шерлоку Холмсу.



2004 – під час президентської виборчої кампанії в Україні в Івано-Франківську було вчинено «яєчний замах» на Віктора Януковича.

Іменини відзначають

Андрій, Антон, Василь, Віталій, Владислав, Давид, Павло, Сергій, Степан, Фекла.