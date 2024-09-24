24.09.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 24 вересня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Емоційно насичений день, який може не сприяти успішним бізнес-справам чи фінансовим операціям. Краще відкласти важливі угоди та уникати великих покупок — шопінг сьогодні може виявитися невдалим.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен ризикує зіткнутися з такими не найкращими проявами почуттів, як жадібність чи заздрість. Можливо, вони будуть спрямовані на нього, а може Овен сам відчує заздрісний укол на чиюсь адресу. Щоб день пройшов спокійно, зірки радять Овну уникати зустрічей із людьми, чиї доходи чи успіхи вищі, ніж його власні. А заразом і намагатися не виставляти свої досягнення напоказ, щоб ненароком не викликати підвищеного слиновиділення оточуючих.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Практично у будь-яких справах Тельцем рухатиме здоровий азарт! При цьому йому не обов'язково укладати з друзями заклад або робити ставки на іподромі (хоча чому б і ні?). Насамперед азартність Тельця виражатиметься у його бажанні когось випередити чи зробити щось краще, ніж інші. Суперництво може бути реальним або вигаданим, проте воно підстьобуватиме Тельця у всьому – у роботі, у побуті, у коханні, роблячи вище його результати, а значить, і шанси стати першим!

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Події дня цілком здатні поставити Близнюків у глухий кут, поставити перед ними хитромудре завдання або зіштовхнути з справжнісінькою загадкою. Такий це день - день таємниць, недомовок і явної переваги інтуїції над логікою. Які б секрети Близнюки не хотіли проникнути, зробити це за допомогою дедукції буде важко: швидше за все, для правильних висновків у Близнюків просто не виявиться потрібних фактів. Зате цей прогалину з лишком заповнить інтуїція – вона буде у Близнюків на висоті, роблячи їх неймовірно проникливими.

Рак (22 червня – 23 липня)

День схиляє Рака спробувати щось нове, чи це стосується екстремального виду спорту, отримання нових знань чи кохання. Якщо Рак має кохану людину, їй варто провести цей вечір з ним, намагаючись відхилятися від звичного сценарію. Якщо ж Рак самотній, він буде навстіж відкритий для знайомств і сміливих експериментів! Крім того, Рак може відмінно проявити себе в творчості: його права півкуля буде працювати на повну потужність, забезпечуючи цілою купою свіжих, нестандартних ідей.

Лев (24 липня – 23 серпня)

У Лева можуть бути великі проблеми із самоорганізацією! Йому буде складніше, ніж зазвичай, взятися за повсякденні справи і виконувати їх у звичному темпі. Лева може відволікати все навколо – оточуючі, події, власні нав'язливі думки. Через цю розсіяність навіть ті справи, за які Лев таки візьметься, здатні валитися в нього з рук. Зірки радять Леву не намагатися зламати ситуацію, а взяти невеликий тайм-аут. Йому варто добре відпочити і розважитися, ну а справи почекають.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Зірки цілком і повністю на боці Діви! Фортуна повернеться до неї своїм усміхненим обличчям, тож Діві варто приготуватися до приємних сюрпризів. Можливо, Діві пощастить у коханні чи вона отримає гроші, на які не розраховувала, а може, її порадують якісь добрі новини. Якщо ж Діва збирається здійснити план, що вимагає частки везіння, то найкращого дня для цього їй не знайти.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Переповнити чашу терпіння Терезів буде не складно – вона у них менша за чайну ложку! Події, на які іншого дня Терези і уваги б не звернули, здатні вмить вивести їх із себе. Особливо це стосується глузувань (навіть дружніх), а також критики оточуючих. Щоб в один не дуже прекрасний момент емоції Терезів не виплеснулися на чиюсь голову, їм варто їх спрямувати в безпечне русло. Найкраще - попітніти на біговій доріжці або сходити в басейн: вода змиє негатив, наповнивши Терези безтурботністю.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Навколишнім важко чекати від Скорпіона логічних вчинків: практично все, що він робить, буде продиктовано такими залізними аргументами, як «хочу» та «не хочу». Протягом дня Скорпіон перебуватиме під владою бажань та раптових поривів, аж до того, що якісь свої кроки йому й самому нелегко пояснити! Щоб під впливом миттєвих емоцій не наробити помилок, Скорпіонові варто прислухатися до застережень друзів та рідних. Просто повірте на слово: збоку їм видніше.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець може надавати якимось подіям більше значення, ніж вони на те заслуговують: його бурхливі емоції забарвлюватимуть усе, що відбувається навколо, у контрастні кольори. Захопившись і обурюючись з будь-якого приводу, Стрілець буде не найлегшою у спілкуванні людиною. Крім того, підвищену увагу він може приділяти прикметам та збігам, надаючи їм невиправданої ваги. Втім, зірки обіцяють, що якщо Стрілець утримає свої могутні емоції під контролем, день обіцяє бути для нього цікавим, насиченим та яскравим!

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Відмінною рисою Козерога є те, що він зможе, якщо захоче, справити враження на необхідних людей! Події можуть допомогти Козерогу вигідно показати себе перед начальством, колегами чи близькою людиною. Щоб цей сценарій здійснився, Козерогу достатньо перебувати у центрі подій. І не соромитися демонструвати оточуючим свої таланти і здібності навіть у непередбачуваній обстановці.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій ризикує виявитися проти своєї волі втягнутим у вир подій або навіть інтриг: оточуючі намагатимуться їм маніпулювати, переслідуючи свої цілі. Можливо, Водолія попросять взяти участь у якійсь події, зігравши відведену йому роль. Або ж поділяться з ним чутками та припущеннями для того, щоб він розніс цю інформацію далі. Так чи інакше, зірки радять Водолію триматися осторонь чужих справ – і що далі, то краще.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риб здатний закружляти вир спілкування та емоцій! Вони будуть у піднесеному настрої та здатні на несподівані, імпульсивні вчинки. Почуття, що раптово спалахнули, нові знайомства, погоня за розвагами, несподівані рішення, флірт – все це цілком характерно для Риб. Зірки попереджають Риб про те, що як би їм не хотілося розслабитися, не варто вже втрачати голову, а разом з нею і контроль над собою. Інакше є ризик випадково переступити межу, порушивши якісь моральні заборони.