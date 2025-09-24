24.09.2025 06:00 Рита Парфенова
Прогноз погоди у Харкові на 24 вересня
Середа у Харкові мине під сірим небом: хмари триматимуться з ранку до вечора. Попереждення – вдень пориви вітру.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
24 вересня у Харкові очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вранці слабкий туман.
Вітер північний, 7 – 12 м/с, пориви 15 – 20 м/с.
Температура повітря вдень 22 – 24° тепла.
Народні прикмети
-
якщо 24 вересня йде дощ – осінь буде вологою;
-
сильний вітер цього дня віщує бурі та заметілі взимку;
-
лелеки ще залишаються на полях – осінь буде теплою і тривалою;
-
перші нічні заморозки свідчать про ранню, але коротку зиму;
-
багато листя на деревах – морози настануть нескоро;
-
грім у цей день обіцяє малу кількість снігу взимку;
-
велика кількість грибів передбачає рясні снігопади, а якщо грибів мало – снігу буде менше;
-
якщо бджоли ще літають і збирають мед – осінь буде теплою;
-
чайки тримаються високо в небі – очікуйте вітряну погоду.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости