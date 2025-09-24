    
24.09.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 24 вересня

Середа у Харкові мине під сірим небом: хмари триматимуться з ранку до вечора. Попереждення – вдень пориви вітру.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
24 вересня у Харкові очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вранці слабкий туман.
 
Вітер північний, 7 – 12 м/с, пориви 15 – 20 м/с.
 
Температура повітря вдень 22 – 24° тепла.
 
Народні прикмети

  • якщо 24 вересня йде дощ – осінь буде вологою;
  • сильний вітер цього дня віщує бурі та заметілі взимку;
  • лелеки ще залишаються на полях – осінь буде теплою і тривалою;
  • перші нічні заморозки свідчать про ранню, але коротку зиму;
  • багато листя на деревах – морози настануть нескоро;
  • грім у цей день обіцяє малу кількість снігу взимку;
  • велика кількість грибів передбачає рясні снігопади, а якщо грибів мало – снігу буде менше;
  • якщо бджоли ще літають і збирають мед – осінь буде теплою;
  • чайки тримаються високо в небі – очікуйте вітряну погоду.
