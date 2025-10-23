    
23.10.2025  13:50   Віталій Хіневич

Харківські комунальники виконують заявки городян на ремонт ліфтів

Фахівці КСП «Харківміськліфт» за тиждень опрацювали понад 1,5 тис. заявок на ремонт ліфтового обладнання та внутрішньобудинкових електромереж.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Зокрема, вони відремонтували 16 ліфтів і дев’ять систем диспетчеризації. 
 
Роботи проводилися на вулицях Данилевського, Георгія Тарасенка, проспектах Байрона, Перемоги та ін. 
 
Крім того, електромонтери підприємства забезпечують постійний контроль технічного стану систем живлення «пунктів незламності».
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харків’ян закликають економити електроенергію через погодинні відключення.
 
