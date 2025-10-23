«СТРІКС» знищив три ворожі позиції, три антени, РЕБ, БПЛА та два авто на Харківщині (фото)

Аеророзвідники-оператори РУБпАК «СТРІКС» прицільними ударами FPV-дронів уразили кілька ворожих обʼєктів.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Держприкордонслужбу України, аеророзвідники-оператори РУБпАК «СТРІКС» 4-го прикордонного загону Держприкордонслужби в складі сил оборони послідовно знищують бойові ресурси противника на Південно-Слобожанському напрямку.
За повідомленням підрозділу, точними ударами FPV-дронів було виведено з ладу три ворожі вогневі позиції, три антени, засіб радіоелектронної боротьби, один ворожий безпілотник та два автомобілі.
Раніше РЕДПОСТ показав відео, як FPV-дрони «Сталевого кордону» знищили укриття та живу силу ворога на Харківщині.
