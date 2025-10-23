23.10.2025 14:25 Віталій Хіневич
Канікули з Політехом: університет запрошує на заходи до 140-річчя ХПІ
Заходи до ювілею закладу будуть проходити в онлайн форматі.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням
на Національний технічний університет «Харківський політехнічний iнститут».
НТУ «ХПІ» запрошує учнів, студентів коледжів, їхніх батьків та педагогів долучитися до осіннього онлайн-проєкту «Канікули з Політехом: 140 років інновацій – святкуємо ювілей НТУ ХПІ».
Учасників чекають науково-популярні лекції, інтерактивні воркшопи та демонстрації сучасних технологій, підготовлені викладачами та молодими науковцями університету. Окрім цього, заплановані розіграші подарунків та пам’ятних сувенірів до ювілею ХПІ.
Програма створена так, щоб у захопливій і доступній формі показати, як народжуються інженерні ідеї, наукові відкриття та інновації, що змінюють світ.
Дати проведення: 27–31 жовтня 2025 року.
Час: початок щодня о 11:00.
