23.10.2025 11:45 Віталій Хіневич

Харківщина готується до впровадження нової старшої школи

17 жовтня в Харкові відбулося громадське обговорення реформи старшої школи, організоване Міністерством освіти і науки України спільно з Проєктом DECIDE та місцевими органами влади.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.

Харківська область стала вже 23-м регіоном, де проходять такі зустрічі. Загалом у цих обговореннях уже взяли участь понад 1260 територіальних громад з усієї України.

Для Харківської області, на території якої сьогодні проходить лінія бойового зіткнення, реалізація реформи має особливі виклики. Освітній процес часто доводиться організовувати в укриттях або дистанційно.

Пріоритетом місцевої влади є поступовий та безпечний перехід учнів до змішаної форми навчання. До кінця цього року передбачено добудувати 38 укриттів і забезпечити можливість змішаного навчання ще для 40 тисяч учнів.

Цього року в області на передпілотному етапі реформи старшої школи бере участь один дистанційний ліцей. На його прикладі Міністерство освіти і науки планує відпрацювати механізми впровадження реформи в умовах дистанційного навчання.

