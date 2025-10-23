    
Главная Новини Харкова Освіта Харківщина готується до впровадження нової старшої школи
23.10.2025  11:45   Віталій Хіневич

Харківщина готується до впровадження нової старшої школи

17 жовтня в Харкові відбулося громадське обговорення реформи старшої школи, організоване Міністерством освіти і науки України спільно з Проєктом DECIDE та місцевими органами влади.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.
 
Харківська область стала вже 23-м регіоном, де проходять такі зустрічі. Загалом у цих обговореннях уже взяли участь понад 1260 територіальних громад з усієї України.
 
Для Харківської області, на території якої сьогодні проходить лінія бойового зіткнення, реалізація реформи має особливі виклики. Освітній процес часто доводиться організовувати в укриттях або дистанційно.
 
Пріоритетом місцевої влади є поступовий та безпечний перехід учнів до змішаної форми навчання. До кінця цього року передбачено добудувати 38 укриттів і забезпечити можливість змішаного навчання ще для 40 тисяч учнів.
 
Цього року в області на передпілотному етапі реформи старшої школи бере участь один дистанційний ліцей. На його прикладі Міністерство освіти і науки планує відпрацювати механізми впровадження реформи в умовах дистанційного навчання.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові працюють над створенням першого в Україні підземного індустріального парку.
 
