17.10.2025  20:03   Мирон Зелений

У Харкові працюють над створенням першого в Україні підземного індустріального парку (фото)

В Харкові відбувся перший в Україні Underground Tech хакатон. Захід зібрав 29 команд студентів технологічних університетів.

Харків
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Вони генеруватимуть ідеї та опрацьовуватимуть разом з менторами концепціі індустріального підземного парку.

Найкращі проєкти отримають подальшу підтримку: залучення до пілотного проєктування, можливість стати частиною реальної трансформації міста.
 
Як акцентують організатори  проекту, Underground Tech — це відкрита платформа для ідей і дій. Тут зустрічаються потреби міста, енергія молодих команд, експертиза менторів і запит реального бізнесу.
 
"За дорученням харківського міського голови Ігоря Терехова я рада приймати участь в відкритті сьогоднішнього заходу. Слід зазначити, що Харків був і залишається українським технологічним центром освіти, і це в тому числі і завдяки такій потужній обʼєднаній IT-спільноті, І ми разом спільно з вами опрацьовуємо питання, плани стратегічного розвитку нашого міста. В нас вже є план відбудови і у вас є унікальна можливість прийняти в цьому участь" - наголосила Галина Литвинець, директорка Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради.
 
"Ми вважаємо, що Харків в умовах близькості до країни агресора  вимушена в сьогоднішніх реаліях шукати своє майбутнє. Не чекати, коли війна закінчиться , не чекати там кращих часів, а будувати своє майбутнє сьогодні тут і зараз. Однією з безпекових складових є саме "уходити під землю". Створювати максимальну інфраструктуру під землею і для людей, і для переміщення, транспортну логістику, і для виробництва, і для бізнесу" - розповів Іван Мовчан, співорганізатор заходу, ментор проєкту.
 
Залучення молоді до створення проєктів, говорить Ольга Шаповал, керівниця Харків ІТ-кластеру, дасть змогу створити щось справді потрібне й життєздатне.
 
"Після повномасштабного вторгнення ми зіткнулися з викликами, з якими не стикався ніхто у світі. Відповідно, ми маємо формувати рішення, які ніхто ніколи не знаходив. Харків є містом, що задає тренди. І ми сьогодні проводимо перший в Україні, насправді, перший у світі хакатон з того, щоб помріяти, яким чином може виглядати місто з точки зору технологій, з точки зору технологічних парків. Бо Харків - місто парків, але Харків може бути містом індустріальних парків" - зазначила Ольга Шаповал, виконавча директорка KHARKIV IT CLUSTER.
 
Протягом хакатону учасники, а це 29 студентських команд, разом з менторами пропрацьовували концепції для підземної інфраструктури. Найкращі ідеї можуть стати частиною реальної трансформації міста.


