    
Главная Фото Суспільство ІТ-компанії доукомплектували 36 «Пунктів Незламності» в Харкові (фото)
03.02.2023  18:44   Ніка Костенко

ІТ-компанії доукомплектували 36 «Пунктів Незламності» в Харкові (фото)

П’ять «Пунктів Незламності» у Київському районі Харкова доукомплектували генераторами, Starlink та іншим необхідним обладнанням.


Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

"Є ініціатива міського голови щодо створення Пунктів Незламності на базі міських шкіл. Ми як проектний офіс міста підключали різних партнерів, одним із яких став IT Cluster" - повідомив Дмитро Давідьянц, директор КЗ «Офіс реформ Харкова».
 
Загалом протягом кількох місяців, розповідає Дмитро Давідьянц, спільно із партнерами доукомплектували 36 тридцять шість «Пунктів Незламності» в різних районах Харкова. 
 
"Харківський IT Cluster дуже активна спільнота. Він нараховує наразі більше ста ІТ-компаній. Коли звертаються по допомогу до нашої компанії – ми завжди намагаємося чимось допомогти. Тому, я думаю, якщо надалі будуть такі звернення - ми будемо в цій ініціативі й допоможемо, чим зможемо. Усі працюємо на перемогу, сподіваємось, що вона буде цього року" - розповіла Наталія Мурай, HR-менеджер харківського офісу компанії «DATAART».
 
Міжнародна ІT-компанія допомогла доукомплектувати цей «Пункт Незламності» не тільки генератором потужністю у 8,5 квт, а ще й Старлінком, приладами освітлення та іншим обладнанням. 
 
Також, розповіли в «Офісі реформ Харкова», планують створити певний резерв генераторів. Аби у випадку їхніх несправностей чи поломок – люди в «Пунктах незламності» не залишилися без такого важливого в умовах війни обладнання. 

Фотогалерея


Тэги:  харьков, it cluster, харків, пункт незламності
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.02 Армія На Харківщині окупанти обстріляли прикордонні селища: загинули мирні мешканці 03.02 ЖКГ Електрики Харкова ліквидували майже чотири тисячі аварій на мережах міста (фото 03.02 Надзвичайні події Судитимуть мешканця Харківщини, який організовував спортивні заходи в підтримку окупантів (фото)
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 