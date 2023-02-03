03.02.2023 18:44 Ніка Костенко

ІТ-компанії доукомплектували 36 «Пунктів Незламності» в Харкові (фото)

П’ять «Пунктів Незламності» у Київському районі Харкова доукомплектували генераторами, Starlink та іншим необхідним обладнанням.



Фото: Василь Голосний /



"Є ініціатива міського голови щодо створення Пунктів Незламності на базі міських шкіл. Ми як проектний офіс міста підключали різних партнерів, одним із яких став IT Cluster" - повідомив Дмитро Давідьянц, директор КЗ «Офіс реформ Харкова». Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ "Є ініціатива міського голови щодо створення Пунктів Незламності на базі міських шкіл. Ми як проектний офіс міста підключали різних партнерів, одним із яких став IT Cluster" - повідомив Дмитро Давідьянц, директор КЗ «Офіс реформ Харкова».

Загалом протягом кількох місяців, розповідає Дмитро Давідьянц, спільно із партнерами доукомплектували 36 тридцять шість «Пунктів Незламності» в різних районах Харкова.

"Харківський IT Cluster дуже активна спільнота. Він нараховує наразі більше ста ІТ-компаній. Коли звертаються по допомогу до нашої компанії – ми завжди намагаємося чимось допомогти. Тому, я думаю, якщо надалі будуть такі звернення - ми будемо в цій ініціативі й допоможемо, чим зможемо. Усі працюємо на перемогу, сподіваємось, що вона буде цього року" - розповіла Наталія Мурай, HR-менеджер харківського офісу компанії «DATAART».

Міжнародна ІT-компанія допомогла доукомплектувати цей «Пункт Незламності» не тільки генератором потужністю у 8,5 квт, а ще й Старлінком, приладами освітлення та іншим обладнанням.

Також, розповіли в «Офісі реформ Харкова», планують створити певний резерв генераторів. Аби у випадку їхніх несправностей чи поломок – люди в «Пунктах незламності» не залишилися без такого важливого в умовах війни обладнання.

Фотогалерея



