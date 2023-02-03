03.02.2023 19:23 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов розповів, що буде з ринком Барабашово за Генпланом

Мер Харкова Ігор Терехов розкрив подробиці нового Генерального плану міста



Міськрада

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, за словами мера Харкова Ігоря Терехова щодо внесення змін до Генерального плану міста ринок «Барабашово» буде перетворено на революційний район змішаного використання, присвячений просуванню наукових та технологічних інновацій.

За словами міського голови, цей проєкт поєднає інноваційний потенціал наукових парків із сучасними підходами до створення мікрорайонів.

«Будуть створені нові схеми житла, а також гнучкі багатоквартирні будинки, які сприятимуть економічному розвитку міста за рахунок інноваційних досліджень та компаній. Присутність та зв'язок з університетами матиме важливе значення, а також проєктування адекватних громадських просторів та будівель для просування орієнтованого на людину району майбутнього», - зазначив Ігор Терехов.

Мер наголосив, що після перебудови торгові місця збережуть, але вони будуть якісно іншого рівня.

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