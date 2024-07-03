03.07.2024 20:14

Ігор Терехов подякував айтівцям за допомогу у створенні Ситуаційного центру на Kharkiv IT Cluster

Мер Харкова виступив на загальних зборах айтівців.



Ігор Терехов подякував айтівцям за допомогу у створенні Ситуаційного центру на Kharkiv IT Cluster



Як повідомляє РЕДПОСТ , згальні збори «Kharkiv IT Cluster» відбулися у форматі телемосту між Харковом, Києвом та Варшавою. Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

У заході взяли участь понад 200 представників IT-компаній. Вони підбили підсумки роботи за останні пів року та поділилися першорядними проєктами, які їм вдалося реалізувати за час повномасштабної війни.

Харківський міський голова Ігор Терехов подякував за співпрацю айтівцям та зазначив, що саме завдяки їхній підтримці у створенні Ситуаційного центру місту вдалося скоротити час прибуття профільних служб на місця ворожих обстрілів.

«Передусім я дякую вам за надійні партнерські стосунки, які нам вдалося вибудувати за роки спільної роботи. Останній наш спільний проєкт - Ситуаційний центр, який є дуже важливим для міста, - вдалося запустити у максимально короткі терміни багато в чому саме завдяки вашій допомозі», - зазначив мер.