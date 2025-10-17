17.10.2025 20:35

Поліцейські вивезли з-під обстрілів матір із маленькою дитиною

"Білий Янгол" спільно з волонтерами евакуювали людей у більш безпечні місцевості Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ , правоохоронці вивезли з Купʼянського району 31-річну жінку та її маленького сина, якому 2 роки і 9 місяців. Як розповіла мати малюка, вона вирішила покинути рідне село, аби забезпечити своєму сину спокій та безпеку, адже ситуація в населеному пункті з кожним днем ставала все більш непередбачуваною.

Поліцейські допомогли зібрати родині найнеобхідніші речі, забезпечили безпечний супровід та доставили родину до умовно безпечного місця, де їм було надано всю необхідну допомогу та підтримку.

Правоохоронці закликають мешканців територій, де тривають бойові дії, не зволікати з рішенням про евакуацію, а у разі потреби звертайтися за допомогою до спеціального підрозділу Національної поліції України за номером

102 чи

номерами спецпідрозділу «Білий Янгол»: +380 67 177 07 40, +380 95 285 70 12.

