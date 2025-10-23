У саду Шевченка оновлюють клумби біля пам’ятника Кобзареві (фото)

Озеленювачі прибирають однорічні квіти, вирівнюють ґрунт і створюють кольорові композиції з кори.
У центральному саду імені Тараса Шевченка розпочали сезонне оновлення клумб навколо пам’ятника Кобзареві. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
Працівники комунальних служб видаляють однорічні рослини, вирівнюють ґрунт та готують майданчики для нових насаджень.
Особливу увагу приділяють декоративним елементам: з кольорової кори формують візерунки, що підкреслюють композиційне оформлення клумб та створюють яскравий акцент у центральній частині парку. Планується, що роботи триватимуть кілька днів, після чого територія буде повністю готова до осінніх заходів та фотосесій відвідувачів.
Озеленювачі наголошують, що такі сезонні роботи необхідні не лише для естетики, а й для підтримки здоров’я рослин та покращення стану ґрунту.
