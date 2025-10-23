23.10.2025 11:26 Рита Парфенова

Харків’ян закликають економити електроенергію через погодинні відключення

Через високі навантаження та наслідки ворожих обстрілів у Харківській області впроваджено графіки відключень електроенергії. Мешканців закликають економити ресурси до 23:00.

Ситуація в енергосистемі України залишається складною через регулярні удари по інфраструктурі. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на НЕК «Укренерго».

На Харківщині та ще в дванадцяти регіонах з 07:00 до 23:00 сьогодні впроваджено погодинні відключення електроенергії обсягом до трьох черг одночасно. Крім того, у цей період діють обмеження потужності для промислових підприємств та бізнесу.

Енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання і починають аварійно-відновлювальні роботи одразу, як дозволяє безпекова ситуація. Мешканців закликають обмежити користування потужними електроприладами до 23:00, щоб зменшити навантаження на мережу та забезпечити стабільне постачання для критичних об’єктів.

Ситуація може змінюватися протягом дня, тому слідкуйте за офіційними повідомленнями обленерго та енергокомпаній у соцмережах.

