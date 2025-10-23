23.10.2025 11:15 Віталій Хіневич

Фахівці відновили газопостачання в Ізюмській громаді

«Газмережі» відновили газопостачання до житлових будинків Ізюмської громади, що через російську агресію залишились без газу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі».

Ворог здійснив черговий акт тероризму, щоб напередодні зими вкотре залишити мешканців Ізюмської громади без газу та тепла.

Та вже менш ніж за добу вдалось відновити газопостачання до усіх житлових будинків громади, які напередодні росіяни залишили без енергоносія. Природний газ знов почав надходити до 131 оселі.

Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники ліквідують наслідки обстрілу Харкова.