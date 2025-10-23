Фахівці відновили газопостачання в Ізюмській громаді

«Газмережі» відновили газопостачання до житлових будинків Ізюмської громади, що через російську агресію залишились без газу.
Комментариев: 0
День сприятливий для завершення розпочатих справ і підбиття підсумків. Емоційна стабільність допоможе ухвалювати зважені рішення навіть у складних ситуаціях.
Прогноз погоди для Харкова передбачає хмарний день. Вранці можливий дощ, остання частина дорби буде сухою.
У 1994 році на теренах СНД з'явився День працівника реклами – свято всіх рекламістів, маркетологів та піарників.
влажность:
давление:
ветер: