    
Главная Новини Харкова ЖКГ Комунальники ліквідують наслідки обстрілу Харкова
22.10.2025  14:50   Віталій Хіневич

Комунальники ліквідують наслідки обстрілу Харкова

Вони прибирають бите скло, уламки, великогабаритне сміття, вивозять пошкоджену техніку та упорядковують територію.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «ШЛЯХРЕМБУД».
 
Комунальники ліквідовують наслідки сьогоднішнього терористичного удару по приватному дитячому садку в Холодногірському районі.
 
Бригади підприємства прибирають бите скло, уламки, великогабаритне сміття, вивозять пошкоджену техніку та упорядковують територію. 
 
«На жаль, унаслідок ворожої атаки загинув озеленювач КП «ШЛЯХРЕМБУД», який у той момент прибирав вулицю. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Ще четверо працівників підприємства зазнали поранень», - йдеться у повідомленні.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, про евакуацію дітей з харківського дитсадка після ударів БпЛА.
 
Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.10 ЖКГ У Харкові щонайменше 11 будівель зазнали пошкоджень через ворожу атаку 22.10 ЖКГ У Харківській області діють графіки погодинних відключень світла 21.10 ЖКГ Харківські комунальники відновили роботу 150 домофонів
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 