Комунальники ліквідують наслідки обстрілу Харкова

Гороскоп на 22 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки День сприятливий для нових ідей та сміливих рішень. Інтуїція допоможе уникнути непорозумінь і знайти правильний шлях навіть у складних ситуаціях.

Прогноз погоди у Харкові на 22 жовтня Вже з самого ранку у Харкові розпогодиться та ніщо не нагадуватиме про похмуру ніч. За прогнозом синоптиків, вдень опадів не передбачається.