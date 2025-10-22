    
Главная Новини Харкова ЖКГ У Харкові щонайменше 11 будівель зазнали пошкоджень через ворожу атаку
22.10.2025  15:15   Віталій Хіневич

У Харкові щонайменше 11 будівель зазнали пошкоджень через ворожу атаку

У Холодногірському районі внаслідок ворожої атаки безпілотниками пошкоджено щонайменше 11 будівель.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Комунальні служби оперативно почали усувати наслідки удару. 
 
 
Зокрема, працівники КП «Харківспецбуд» закривають вибиті вікна. 
 
 
Також на місці обстрілу працюють фахівці КП «Житлокомсервіс». Вони обстежують пошкоджені будівлі та консультують мешканців щодо отримання компенсації за програмою «єВідновлення».
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, про евакуацію дітей з харківського дитсадка після ударів БпЛА.
 
Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.10 ЖКГ Комунальники ліквідують наслідки обстрілу Харкова 22.10 ЖКГ У Харківській області діють графіки погодинних відключень світла 21.10 ЖКГ Харківські комунальники відновили роботу 150 домофонів
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 