    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Лозова на Харківщині зазнала нової атаки: знеструмлено 25 тисяч абонентів (фото)
23.10.2025  10:29   Рита Парфенова

Лозова на Харківщині зазнала нової атаки: знеструмлено 25 тисяч абонентів (фото)

У місті пошкоджені підприємства критичної інфраструктури та житлові будинки. Загиблих немає, інформація про постраждалих поки що відсутня.

Новини Харкова: в Лозовій після обстрілу знеструмлено 25 тисяч абонентів

Лозова пережила нову ворожу атаку. Про це повідомив РЕДПОСТ голова міської територіальної громади Сергій Зеленський.

Новини Харкова: в Лозовій після обстрілу знеструмлено 25 тисяч абонентів

Внаслідок обстрілу постраждали підприємства критичної інфраструктури та житлові будинки, без світла залишилися близько 25 тисяч абонентів.

Новини Харкова: в Лозовій після обстрілу знеструмлено 25 тисяч абонентів

Водопостачання забезпечується за допомогою генераторів. Загиблих немає, а інформація про постраждалих наразі не надходила. Звернень до медичних установ також не зафіксовано.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби під ударами опинилися Харків і шість населених пунктів області. 
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.10 Надзвичайні події Поліція документує наслідки обстрілів та воєнних злочинів на Харківщині (фото) 23.10 Влада У Харкові завершують усувати наслідки ворожого удару по дитсадку 23.10 Надзвичайні події Ворог атакував Харків і шість населених пунктів області: є загиблі та поранені
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 