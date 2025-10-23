23.10.2025 10:29 Рита Парфенова

Лозова на Харківщині зазнала нової атаки: знеструмлено 25 тисяч абонентів (фото)

У місті пошкоджені підприємства критичної інфраструктури та житлові будинки. Загиблих немає, інформація про постраждалих поки що відсутня.

Лозова пережила нову ворожу атаку. Про це повідомив РЕДПОСТ голова міської територіальної громади Сергій Зеленський.

Внаслідок обстрілу постраждали підприємства критичної інфраструктури та житлові будинки, без світла залишилися близько 25 тисяч абонентів.

Водопостачання забезпечується за допомогою генераторів. Загиблих немає, а інформація про постраждалих наразі не надходила. Звернень до медичних установ також не зафіксовано.

