    
У Харкові завершують усувати наслідки ворожого удару по дитсадку
23.10.2025  10:15   Рита Парфенова

У Харкові завершують усувати наслідки ворожого удару по дитсадку

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що комунальні служби та волонтери відновили інфраструктуру після атаки БпЛА по приватному дитсадку. Малечі надали психологічну допомогу, усі діти евакуйовані безпечно.


Фото: РЕДПОСТ

Комунальні служби за участі волонтерів ліквідували значну частину наслідків терористичного удару безпілотниками по приватному дитячому садку в Холодногірському районі, якого ворог завдав напередодні. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов сьогодні, 23 жовтня, в ефірі національного телемарафону.

Мер подякував рятувальникам, комунальникам і волонтерам, які долучилися до робіт.

«Внаслідок влучання безпілотників у приватний дитсадок було пошкоджено житлові будинки, магазини, офісні приміщення та тролейбусну мережу. Станом на 19:00 ми повністю відновили мережу та запустили тролейбуси. Також прибрали уламки, закрили контури, надали допомогу бізнесу. І я вдячний волонтерам, які приєдналися до комунальних служб», - зазначив Ігор Терехов.

Мер окремо подякував працівникам ДСНС за порятунок дітей і повідомив, що малечі одразу надали психологічну допомогу.

«На щастя, повітряну тривогу оголосили вчасно, виховательки встигли спустити дітей у найпростіше укриття. Було задимлення підвального приміщення, тож рятувальники оперативно перемістили дітей в безпечне місце. Далі з ними працювали психологи», - додав він.

Раніше РЕДПОСТ писав про наслідки прильоту по дитячому садку у Холодногірському районі Харкова.
Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків, агрессия россии
